UFRJ abre concursos públicos com 282 vagas

A Universidade Federal do Rio de Janeiro lançou dois novos concursos públicos para o preenchimento de 282 vagas para cargos de nível médio e superior.

São 194 vagas para nível superior (edital nº 490) e 88 para nível médio (edital nº 491). As inscrições estarão abertas de 31/5 a 2/7.

A taxa de inscrição varia de acordo com o nível do cargo: R$ 80 (nível C – cargo de assistente de alunos), R$ 100 (nível D, demais cargos que exigem ensino médio) e R$ 160 (nível E – cargos de ensino superior). Os candidatos poderão solicitar isenção do pagamento da taxa de inscrição de 31/5 a 7/6.

As provas objetivas serão aplicadas no dia 13/8 para nível médio e 20/8 para nível superior. Os cargos de nível superior terão também prova de títulos. Alguns cargos terão, ainda, prova discursiva e prática. Acesse as páginas dos concursos para nível médio e superior e leia os editais.

Local de atuação, remuneração e vagas

As vagas dos concursos estão divididas entre os campi do Rio de Janeiro, Duque de Caxias e Macaé.

As remunerações básicas serão de R$ 3.325,19 para cargos de nível médio (exceto para o cargo de assistente de alunos, que será de R$ 2.778,13) e R$ 5.214,92 para nível superior. Os valores já consideram o auxílio-alimentação, de R$ 658. Há, ainda, benefícios como auxílio-saúde, auxílio pré-escolar, auxílio-transporte e, se for o caso, adicional de insalubridade e adicional noturno, além de incentivo à qualificação, progressão por capacitação e progressão por mérito. As contratações dos classificados ocorrem pelo regime estatutário, que assegura estabilidade no emprego.

Veja os cargos:

Nível médio

Assistente de Alunos: 2 vagas

Assistente em Administração: 26 vagas

Técnico de TI – Análise de Redes: 2 vagas

Técnico de TI – Desenvolvimento: 2 vagas

Técnico de TI – Projeto de Redes: 2 vagas

Técnico de TI – Segurança: 2 vagas

Técnico de TI – Suporte de Infraestrutura: 6 vagas

Técnico em Enfermagem – Geral: 13 vagas

Técnico em Enfermagem – Pediátrica: 2 vagas

Técnico em Farmácia: 10 vagas

Técnico em Radiologia – Geral: 8 vagas

Técnico em Radiologia – Radioterapia: 2 vagas

Técnico de Laboratório – Acessibilidade: 1 vaga

Técnico de Laboratório – Alimentos: 1 vaga

Técnico de Laboratório – Biomedicina: 1 vaga

Técnico de Laboratório – Edificações: 1 vaga

Técnico de Laboratório – Elétrica: 1 vaga

Técnico de Laboratório – Eletrônica: 1 vaga

Técnico de Laboratório – Física: 1 vaga

Técnico de Laboratório – Projetos Mecânicos: 1 vaga

Técnico de Laboratório – Química: 3 vagas

Nível superior

Administrador: 3 vagas

Analista de TI – Desenvolvimento: 3 vagas

Analista de TI – Suporte de Infraestrutura: 3 vagas

Analista de TI – Análise de Redes: 3 vagas

Analista de TI – Projeto de Redes: 3 vagas

Analista de TI – Segurança: 3 vagas

Arquiteto e Urbanista: 2 vagas

Arquivista: 2 vagas

Assistente Social: 5 vagas

Auditor: 5 vagas

Bibliotecário-documentalista: 12 vagas

Bibliotecário-documentalista – Horário diferenciado: 6 vagas

Biólogo: 7 vagas

Biomédico: 3 vagas

Contador: 2 vagas

Economista: 1 vaga

Enfermeiro – Medicina do Trabalho: 2 vagas

Enfermeiro – Geral: 31 vagas

Enfermeiro – Materno-Infantil/Perinatologia: 1 vaga

Enfermeiro – Obstétrica: 1 vaga

Enfermeiro – Pediátrico: 1 vaga

Enfermeiro – Perfusionista: 1 vaga

Enfermeiro – Psiquiatria: 1 vaga

Engenheiro Eletricista: 3 vagas

Engenheiro Ambiental: 1 vaga

Engenheiro Civil: 2 vagas

Engenheiro de Produção: 1 vaga

Estatístico: 1 vaga

Farmacêutico – Geral: 2 vagas

Farmacêutico – Radiofarmácia: 1 vaga

Farmacêutico – Farmácia Magistral: 1 vaga

Farmacêutico Bioquímico: 4 vagas

Fisioterapeuta: 1 vaga

Geógrafo: 1 vaga

Médico – Anestesia: 1 vaga

Médico – Cardiologia: 2 vagas

Médico – Cirurgia Vascular: 1 vaga

Médico – Cirurgia Geral: 1 vaga

Médico – Cirurgia Torácica: 1 vaga

Médico – Clínica Médica: 1 vaga

Médico – Clínica Médica Emergência: 2 vagas

Médico – Endocrinologia: 1 vaga

Médico – Geneticista Pediátrico: 1 vaga

Médico – Geriatria: 1 vaga

Médico – Hematologia: 1 vaga

Médico – Infectologia: 2 vagas

Médico – Intensivista: 1 vaga

Médico – Intensivista Pediátrico: 1 vaga

Médico – Mastologia: 1 vaga

Médico – Medicina do Trabalho: 2 vagas

Médico – Medicina Física e Reabilitação: 1 vaga

Médico – Neonatologia (UTI): 1 vaga

Médico – Neurofisiologia para EEG: 1 vaga

Médico – Neurologia: 1 vaga

Médico – Neurologia Eletromiografia: 1 vaga

Médico – Neurologia Pediátrica: 1 vaga

Médico – Obstetrícia: 1 vaga

Médico – Oftalmologia: 1 vaga

Médico – Ortopedia e Traumatologia: 2 vagas

Médico – Otorrinolaringologia: 1 vaga

Médico – Patologia: 1 vaga

Médico – Emergência Pediátrica: 2 vagas

Médico – Pediatria: 1 vaga

Médico – Pneumologia: 1 vaga

Médico – Proctologia: 1 vaga

Médico – Radiologia: 2 vagas

Médico – Radiologia Pediátrica: 1 vaga

Médico – Reumatologia: 1 vaga

Médico – Sanitarista: 1 vaga

Médico – Urologia: 1 vaga

Músico – Viola: 1 vaga

Músico – Violino: 2 vagas

Músico – Piano: 1 vaga

Nutricionista – Geral: 1 vaga

Nutricionista – Alimentação Coletiva: 1 vaga

Nutricionista – Clínica: 1 vaga

Nutricionista – Saúde Pública: 1 vaga

Odontólogo – Endodontia, Dentística e Prótese: 1 vaga

Odontólogo – Prótese Dentária e Implantodontia: 1 vaga

Odontólogo – Prótese, Dentística e Periodontia: 1 vaga

Odontólogo – Radiologia: 2 vagas

Pedagogo: 2 vagas

Produtor Cultural: 1 vaga

Psicólogo – Clínica: 1 vaga

Psicólogo – Hospitalar: 1 vaga

Psicólogo – Organizacional: 1 vaga

Técnico Desportivo: 2 vagas

Técnico em Assuntos Educacionais: 10 vagas

Tecnólogo – Assessoria de Imprensa: 1 vaga