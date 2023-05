Shopping em São Gonçalo recebe a Expo Noivas e Debutantes a partir de sexta (19)

Acontece de 19 a 21 de maio, das 14h às 22h, no 1º piso, a Expo Noivas & Debutantes, no São Gonçalo Shopping. A ação reunirá as principais marcas do segmento na região e apresentará para o público muitas tendências que prometem encantar a todos os visitantes.

O evento terá uma grande variedade de fornecedores, de decoração a serviço de buffet. A entrada é gratuita.

Entre as marcas participantes está a grife de roupas de aluguel Lu Rodrigues. De acordo com Marcelo Rodrigues, diretor da marca, os três anos pandêmicos paralisaram os projetos de muita gente, mas, este ano, ele celebra o retorno à vida normal, com agendamento de peças para casamento até o ano que vem.

“Este ano estamos com uma agenda cheia de eventos. Queremos gerar oportunidades a todos que desejam realizar o sonho do casamento. Temos modelos lindos, para diferentes tipos de bolsos, e este desconto ajudará muita gente a economizar, e já garantir seu traje na hora do sim. Esperamos que o público de São Gonçalo, Niterói, Maricá, Itaboraí e região aproveitem”, conta.

Ele ainda conta que tem observado um novo comportamento dos consumidores, que se distribuíram não só em maio, como setembro e novembro para se casar.

“O mês de maio no Rio é fresquinho. E, caiu no gosto de todos, mas, setembro vem com flores, frescor e preços mais em conta, em função da estação. Novembro é o verão, onde muitos optam por garantir um dia bonito e ensolarado. Isso é bom, porque aquece o mercado o ano inteiro.

Noivos, mães e pais de noivos e padrinhos, ganharão 30% de desconto no aluguel da grife.

Serviço

São Gonçalo Shopping

19 a 21 de maio

1º piso

Rod. Niterói - Manilha, 100 - Boa Vista, São Gonçalo