Mês das Noivas: Passo-a-passo de como planejar a organização do novo lar

O casamento é um marco na vida das pessoas. As mudanças que o casório traz impactam de várias maneiras a vida dos noivos, sendo, a mudança para dividirem o mesmo teto, uma das principais. E se engana quem pensa que a tarefa de organizar a vida a dois, sob o mesmo teto, um ato pensado somente após a cerimônia.

Disposta a ajudar os casais a se prepararem de véspera, a personal organizer especialista em desapego e consumo consciente Nalini Grinkraut traz 5 dicas essenciais para quem quer deixar o altar e aproveitar uma casa aconchegante e perfeita para os recém-casados:

- Comece com o pé direito: já crie endereços para guardar cada um dos seus pertences e do seu companheiro (a) de forma que tudo tenha lugar para retornar após o uso.

- Só leve com você para essa nova fase o que você realmente gosta e usa. Aproveite a mudança para filtrar o que já não faz mais sentido com o seu momento atual.

- Não tenha pressa para estar com a casa pronta; ela nunca estará. A vida é dinâmica e as necessidades vão mudando de acordo com os diferentes momentos da vida. Curta o processo de montar sua casa e esteja sempre aberto a revisar se ela está funcionando para você.

- O dialogo é essencial entre os moradores da casa. Cada pessoa vem com hábitos e costumes e tem diferentes formas de organizar e cuidar da casa. É preciso alinhar as expectativas, fazer combinados e sempre conversar a respeito das tarefas e organização, para que tudo flua com respeito e harmonia.

- Curta muito esse momento. Muitas vezes na correria esquecemos de estar presentes e vivenciar momentos especiais em detrimento das centenas de tarefas que precisamos realizar. Não deixe de aproveitar essa fase de novas experiências e descobertas.

“Preparar a casa para o início da vida a dois é fundamental para estabelecer um ambiente harmonioso e aconchegante, que servirá como base para a construção de muitos momentos inesquecíveis. Mesmo com a correria do casamento, é importante lembrar que a casa é o local onde iremos repousar e encontrar paz após longos dias de trabalho, e é também onde iremos criar nossas memórias juntos. Portanto, dedicar um tempo para cuidar e preparar o nosso lar para receber o amor é essencial para um feliz começo de vida a dois.”, reforça Nalini. Afinal de contas, não é só a festa de casamento que demanda planejamento para ficar do jeito que os noivos sonham.

Autora do livro “Casa Arrumada, Vida Leve” (Harper Collins), Nalini Grinkraut quer que as pessoas passem a ter uma relação mais saudável não só com a arrumação, mas também com a existência da bagunça. Seu desejo é desmistificar a organização e mostrar um caminho para se ter paz e harmonia dentro de casa de uma maneira leve e realista. Seu livro também aborda temas como consumo consciente, mudança de hábitos e comportamentos, autoconhecimento e relacionamentos familiares.

Nalini é uma das quatro profissionais brasileiras especializadas e certificadas pelo método KonMari™, de Marie Kondo, especialista em organização mais conhecida e seguida do planeta.

“A sua casa é a extensão do seu corpo. É o seu porto seguro, seu abrigo. É onde você repousa, sua mente relaxa e muitas experiências são construídas. Assim como devemos cuidar do nosso corpo como nosso templo, devemos cuidar da nossa casa como parte de nós. “ – Nalini Grinkraut

Nalini Grinkraut é formada em propaganda e marketing pelo Mackenzie e pós-graduada em administração de empresas pelo Insper. Construiu uma sólida carreira na área de Marketing e, depois, se formou como personal organizer. Atualmente, por meio de suas palestras, consultorias, cursos online e redes sociais, ela se dedica a ajudar as pessoas a arrumarem as suas casas, obtendo mais bem-estar e qualidade de vida a partir da organização.

Sobre o livro:

Você já teve a sensação de que não importa o quanto organize a sua casa, parece só estar mudando a bagunça de lugar?

Era assim que a autora de “Casa Arrumada, Vida Leve” se sentia. Após o casamento, a mudança de apartamento e a chegada dos filhos, Nalini Grinkraut, que até então se considerava uma pessoa organizada, percebeu que havia perdido o controle da própria bagunça.

Então, Nalini decidiu desvendar os mistérios da arrumação e aprender a organizar de fato. Foi aí que conheceu Marie Kondo, que a fez mudar sua percepção da organização, e a inspirou a seguir carreira como personal organizer e criar o próprio método de arrumação.

A autora traz reflexões sobre como nossas emoções, personalidade e rotina influenciam o ambiente em que vivemos e vice-versa. Além disso, nos mostra que é possível desenvolver uma relação mais consciente e saudável não só com a organização, mas também com a bagunça e nossos hábitos de consumo.