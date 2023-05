Itaboraí 190 anos: Inscrições abertas para a 2ª Corrida e Caminhada de aniversário da cidade

O dia 22 de maio marca a celebração dos 190 anos de emancipação político-administrativa do município de Itaboraí, mas a programação organizada para essa comemoração se estende por todo o mês. Desta forma, no dia 28 de maio (domingo) vai acontecer a 2ª Corrida e Caminhada, que já está com inscrições abertas através do site https://corrida190anos.ib.itaborai.rj.gov.br/ .

O evento será dividido em três modalidades sendo: caminhada de 3km, corrida de 5km e corrida de 10km com largada às 7h30, na Praça Itamar da Silva Junior. A camisa do evento será distribuída para os 1000 primeiros inscritos, nos dias 26 e 27, de 8h às 17h, no mesmo local da largada. Os três primeiros colocados das categorias feminina e masculina vão receber troféus e medalhas.

Para cada modalidade foi preparado um percurso apropriado para a quilometragem de cada categoria, portanto a caminhada de 3km sairá da Praça Itamar da Silva Júnior, seguirá até o Rio Várzea e retornará para o local de partida. A corrida de 5km, seguirá até a Praça de Outeiro das Pedras, retornando para a Praça Itamar. Por fim, a corrida de 10km, percorrerá a Avenida 22 de Maio, até a Praça do Outeiro das Pedras, seguindo para Venda das Pedras e retornando a largada.

O secretário municipal de Esporte e Lazer, Fábio Santos, ressalta a importância deste evento e destaca como a atividade física ao ar livre traz benefícios para a saúde física e mental.

"Organizamos esse evento para que as famílias de Itaboraí possam ter esse contato maior com o esporte e com admiradores dessas modalidades, que abrangem todas as idades. O esporte é uma ferramenta de transformação e o nosso objetivo é promover um evento festivo, em celebração ao aniversário da cidade, onde todos possam sair vitoriosos", disse o secretário.

Vale destacar que os competidores de cada categoria receberão uma pulseira de identificação para marcação do tempo de chegada de cada um, para evitar qualquer intercorrência e as inscrições acontecerão até 23h59 do dia 27 de maio. Também é importante frisar que só será premiado o participante que estiver inscrito no evento.