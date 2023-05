Dose bivalente para Covid-19 está suspensa em Niterói a partir desta quarta-feira (17)

Município aguarda nova remessa da vacina pelo governo do Estado, com previsão de chegada para a próxima segunda-feira (22) - Foto: Divulgação/Alex Ramos

A Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, vai suspender a vacinação de reforço contra a Covid-19 com a dose bivalente a partir desta quarta-feira (17). Os estoques do imunizante estão zerados. O município aguarda nova remessa da vacina pelo governo do Estado, com previsão para chegada na próxima segunda-feira (22).

Niterói segue com a aplicação da vacina monovalente contra a Covid-19 e com a Pfizer Baby. A Campanha de Vacinação contra a Influenza também segue sendo ofertada para pessoas a partir de 6 meses.

Locais da vacinação:

Policlínica Sérgio Arouca – Rua Vital Brazil Filho, s/nº – Vital Brazil.

Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva – Avenida Jansen de Melo, s/nº – São Lourenço.

Policlínica Regional de Itaipu – Est. Engenho do Mato s/nº – Itaipu.

Policlínica Regional de Piratininga Dom Luís Orione – Rua Dr. Marcolino Gomes Candau, 111– Piratininga.

Policlínica Regional do Fonseca Dr Guilherme Taylor March – Rua Desembargador Lima Castro, 238 – Fonseca

Policlínica Regional do Largo da Batalha – Rua Ver. Armando Ferreira, 30 – Largo da Batalha

Policlínica Regional da Engenhoca - Avenida João Brasil, s/nº, Engenhoca

Policlínica Regional do Barreto Dr. João da Silva Vizella - Rua Luiz Palmier, 726 – Barreto

Unidades Básicas da Engenhoca, Morro do Estado e Santa Bárbara

Novo Ponto em Jurujuba

Av. Carlos Ermelindo Marins s/nº – Jurujuba (em frente ao Colégio Estadual Fernando Magalhães)

Unidades do Programa Médico de Família da Grota I,Grota II, Ilha da Conceição, Ititioca, Teixeira de Freitas, Jurujuba, Várzea das Moças, Alarico, Atalaia, Cafubá III, Cantagalo, Caramujo, Coronel Leôncio, Jonathas Botelho, Maceió, Marítimos, Martins Torres, Maruí, Matapaca, Preventório II, Sapê, Souza Soares, Viçoso Jardim, Viradouro, Vital Brazil, Zilda Arns.