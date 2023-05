Marambaia está recebendo investimento para drenagem e pavimentação

Bairros como Guaxindiba, Monjolos e Santa Luzia também estão sendo contemplados com as obras. - Foto: Renan Otto

Marambaia segue recebendo obras para instalação de redes de drenagem em mais de 30 ruas do bairro. A Rua Joaquim Lavoura está avançando na instalação de manilhas, que vão levar mais qualidade de vida aos moradores, ajudando no escoamento da água em períodos chuvosos. Logo após, essas ruas vão receber a pavimentação.

São quase R$ 43 milhões em investimentos. Além de Marambaia, outras ruas nos bairros próximos, como Guaxindiba, Monjolos e Santa Luzia, também estão sendo contempladas com as obras.

Também foi instalada rede de água pluvial | Foto: Renan Otto

“Nossa população precisa de atenção. Esses bairros sempre ficaram esquecidos. Mas nosso governo assumiu um compromisso com a urbanização de toda a região”, disse o prefeito Capitão Nelson.

Marambaia está recebendo atenção da atual gestão e já ganhou outras obras. O trevo do bairro recebeu a Operação Tapa Buracos, que fez a manutenção na pista da região. Além disso, o viaduto recebeu limpeza e iluminação de LED, além de pintura em grafite feita pelo artista Siridomuro.

No pacote de intervenções do bairro, também foi instalada a rede de água pluvial, com manilhamento dos dois lados da Avenida Presidente Roosevelt, seguida de pavimentação, sinalização, reforma das calçadas e iluminação.