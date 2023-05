Porto da Pedra divulga data de entrega da sinopse do enredo desenvolvido por Mauro Quintaes

A Unidos do Porto da Pedra vai apresentar no dia 19 de Maio a sinopse do enredo “Lunário Perpétuo: a profética do saber popular”, que levará à Marquês de Sapucaí em 2024. Devido às reformas que estão sendo realizadas em sua quadra de ensaios, a entrega da sinopse acontecerá às 20 horas, em uma Casa de Festas em São Gonçalo. O evento será restrito a convidados e imprensa.

A campeã da Série Ouro em 2023 dará mais um importante passo para a realização do seu projeto de 2024. Com o texto base em mãos, os compositores darão início ao processo de composição dos sambas de enredo que entrarão na disputa da vermelho e branco gonçalense. O carnavalesco Mauro Quintaes contou um pouco sobre o que espera dos compositores da escola para o samba que abrirá os desfiles do Grupo Especial, na Marquês de Sapucaí, no dia 11 de fevereiro.

“O samba tem que ser na mesma linha de 2023. As mesmas orientações que foram dadas em relação ao samba serão dadas para 2024. O fato de a escola abrir os desfiles já cria uma necessidade de ser um samba pra cima, um samba pra animar, um samba pra chamar o público para o desfile. É como uma convocação geral para a chegada da Porto da Pedra”, disse o carnavalesco.

Todas as regras e datas da disputa, que será aberta, serão distribuídas neste encontro.