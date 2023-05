Rio lança projeto da primeira Arena Gamer pública do país

Durante o evento, foi apresentado um vídeo do projeto da arena, que tem capacidade para receber dois times de até cinco jogadores - Foto: Marcos de Paula/Prefeitura do Rio

Durante o evento, foi apresentado um vídeo do projeto da arena, que tem capacidade para receber dois times de até cinco jogadores - Foto: Marcos de Paula/Prefeitura do Rio

A Prefeitura do Rio de Janeiro apresentou, nesta terça-feira (16), o projeto da primeira arena pública de games e jogos eletrônicos do Brasil. A Arena Gamer, com capacidade para 100 pessoas, será montada dentro da 'Nave do Conhecimento do Engenhão', no Engenho de Dentro, Zona Norte do Rio.

De acordo com a Prefeitura, a Arena Gamer terá um estúdio de transmissão, de onde serão televisionadas e narradas as competições de e-sports, camarins para os times, área para a equipe técnica - que dará suporte aos eventos, um telão de LED para transmissão das partidas, arquibancada e um piso elevado, que destacará os competidores. Com o equipamento de transmissão, será possível receber apresentações diversas (debates e apresentações individuais), via streaming.

O objetivo é receber competições de pequeno porte e torneios regionais de esportes eletrônicos, além de se tornar um polo de inclusão, aprendizagem e transformação social para os visitantes.

A iniciativa é da Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia, em parceria com a Coordenação de Games e e-Sports, que faz parte da Casa Civil da Prefeitura. Durante o evento, foi apresentado um vídeo do projeto da arena, que tem capacidade para receber dois times de até cinco jogadores. A intenção é que se torne um local em que a comunidade gamer carioca possa utilizar para torneios locais e ser utilizada como centro de treinamentos de novas equipes de e-sports do Rio de Janeiro.

"A nossa aposta é estimular um monte de carioca que está começando a entrar nessa área a ter condições de disputar com qualquer um. A Nave do Conhecimento é isso, ela diminui as desigualdades. O game é uma grande oportunidade de entrar no mundo da tecnologia. É também um enorme potencial educacional e de geração de renda. Uma indústria hoje muito mais forte do que as redes de streaming. Queremos que a cidade do Rio seja precursora no apoio ao e-sports e, por isso, temos orgulho de colocar aqui a primeira arena pública de games", afirmou o prefeito Eduardo Paes.

O projeto também proporcionará interação àqueles que não têm contato com o universo gamer. Está prevista a criação de uma área de simuladores, com óculos de realidade virtual que permitem a imersão num ambiente digital através de imagens 360º. Também haverá o espaço Retro Games, que possibilitará o contato dos visitantes com jogos clássicos do início da criação dos videogames.

A Nave do Conhecimento do Engenhão já oferece cursos de tecnologia e uma lan table para usuários utilizarem internet banda larga. Além da Arena Gamer, está prevista a criação de outros espaços: incubadora de startups, coworking e NaveLAB.