Arma e 15 kg de cobre são apreendidos em operação em ferro-velho ilegal no Rio

Um ferro-velho ilegal foi demolido nesta terça-feira (16/05), na Tijuca, Zona Norte do Rio. No espaço, um revólver de calibre 38, três projéteis e cerca de 15 kg de cobre foram apreendidos. O espaço funcionava sem autorização dos órgãos públicos e ocupava um terreno de 80m² do município.

Agentes da Secretaria de Ordem Pública (Seop) e a Subprefeitura da Grande Tijuca estiveram no local e não encontraram o responsável pelo ferro-velho. A construção em alvenaria foi demolida após semanas de pesquisa da equipe de inteligência do órgão. O local já havia sido interditado em abril, quando 25 quilos de cobre em fios, aparentemente roubados, foram apreendidos.

“É a segunda vez que nós estamos vindo nesse ferro-velho. Nós estivemos aqui no começo de abril, onde encontramos várias irregularidades. Motor de carro roubado, quilos de cobre, furto de água, local sem alvará, tanto que o proprietário foi conduzido para a delegacia na época. E hoje nós viemos aqui para afzer a demolição do local e acabar com esse ferro-velho totalmente irregular”, destacou o subprefeito da região, Felipe Quintans.