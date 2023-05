Filho de Rita Lee afirma que cantora deixou centenas de músicas inéditas

De acordo com João, o caderno com mais de 400 páginas traz, inclusive, tuítes inéditos - Foto: Reprodução

Logo após a missa de sétimo dia de Rita Lee, celebrada nesta terça-feira (16), em São Paulo, seu filho João Lee revelou que a cantora deixou um tesouro em forma de manuscritos e músicas inéditas que deverão ser trazidas ao público ao longos próximos anos.

“As pessoas ainda vão ouvir falar demais dela. Nesses últimos dias, fiquei revendo alguns discos, fotos. A quantidade de material que tem”, afirmou. “Hoje mesmo, abri uma caixa que tinha guardado há uns três anos e achei um caderno onde ela escreveu todos os tuítes”, completou.

De acordo com João, o caderno com mais de 400 páginas traz, inclusive, tuítes inéditos. “São todos escritos à mão. As pessoas vão ler como ela escreveu. Alguns têm rasura até, o gostoso vai ser isso, como se ela estivesse aqui”, afirmou.

O filho de Rita disse que a mãe também deixou muitas músicas prontas ou muito perto de serem finalizadas. “A gente precisa sentar com calma e organizar isso tudo, mas tem muita coisa", disse João, que promete divulgar o material aos poucos.

“A gente já está conversando sobre a exposição com uma dimensão maior do que a que teve. Filme, série, documentário, musical, a quantidade de coisas que virá nos próximos anos é muito grande”, disse. “Como filho, vou tê-la presente durante todo esse tempo e os fãs também”, afirmou.