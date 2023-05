Rio tem média de 12 casos de roubo de carga por dia

Um levantamento da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan) aponta que, no estado do Rio, 12 casos de roubo de carga são registrados por dia. As informações estão servindo como base para uma ação conjunta de combate a modalidade de crime realizada pelo programa Disque Denúncia e pelo Sindicato das Empresas do Transporte Rodoviário de Cargas e Logística do Rio de Janeiro (SINDICARGA).

A parceria tem o objetivo de desarticular quadrilhas envolvidas com os roubos, na localização de endereços que servem para armazenar o material roubado e no comércio ilegal das cargas roubadas. Os dados apontam que o número de casos diminui no início deste ano em relação ao ano que vem. Ainda assim, os números diários seguem alarmantes.

Estima-se que, em 2022, ocorrências de roubo de carga tenham deixado um prejuízo de 388 milhões de reais. O presidente do SINDICARGA, Silvio Carvalho, acredita que os casos estejam afetando o funcionamento de todas as áreas do setor. “Essa situação traz consequências desastrosas, pois culmina com a evasão das empresas para outros Estados, desabastecimento de produtos aos cidadãos e esvaziamento dos portos do Rio de Janeiro, com navios cargueiros sendo direcionados para outros portos brasileiros”, afirma Carvalho.

Para denunciar ao Disque Denúncia, a população pode ligar para o telefone (21) 2253-1177 e para o 0300 253-1177 (Interior), ambos com WhatsApp anonimizado - técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa. Ou então pelo App “Disque Denúncia RJ”.