MP abre inquérito para investigar anel de noivado dado por deputado à Carla Diaz

O Ministério Público (MP) abriu um inquérito para investigar o anel de noivado dado pelo deputado federal Felipe Becari (União-SP) à atriz Carla Diaz, em novembro do ano passado.

Em nota o MP disse que “existe um inquérito civil em andamento que corre sob sigilo”.

Já o casal, fez um pronunciamento através das redes sociais, afirmando que as denúncias anônimas feitas ao MP sobre a procedência dos recursos gastos no anel fazem parte de uma campanha de mentiras e ameaças que os dois enfrentam de “haters”, devido ao antigo relacionamento de Carla, com o influencer Arthur Picoli, do reality show BBB 21.

O deputado Felipe Becari publicou uma nota de esclarecimento, em seu Instagram, afirmando, através de sua assessoria jurídica, que “tem sido alvo de notícias completamente falsas e de cunho categoricamente criminoso disseminadas nas redes sociais e que vêm sendo comunicadas às autoridades com o único objetivo de prejudicá-lo e atingir sua imagem”.

“Diante disso, desde então, Felipe tem adotado todas as medidas judiciais cabíveis para a responsabilização dos envolvidos, bem como tem colaborado ativamente com as autoridades para o restabelecimento da verdade”, acrescentou o comunicado.

“Nesse sentido, inclusive, o deputado ajuizou queixa-crime em razão da prática de crimes contra a honra e requereu abertura de uma investigação para apuração da prática do crime de perseguição, tendo como alvo dezenas de pessoas já identificadas. Posto isso e diante da certeza de que a verdade prevalecerá, o deputado continua colaborando e sempre estará à disposição da Justiça”, concluiu.

O casal afirma que as denúncias fazem parte de uma campanha de mentiras e ameaças que os dois enfrentam de "haters" | Foto: Reprodução

Em outra publicação, escrita pessoalmente, Felipe Becari disse que seu relacionamento enfrenta “enxurrada de ameaças, denúncias mentirosas e matérias caluniosas” por conta de “haters que vieram, fruto de um antigo relacionamento de minha noiva, vivido em um reality show”.

Carla também se pronunciou, relembrando a visibilidade que ganhou após participar do Big Brother Brasil.

“Muitas pessoas que torciam pelo casal que se formou no programa, não se conformaram que a relação que eu tive no reality terminou. Eu sofri ameaças de morte, recebi presentes perturbadores e uma perseguição insistente”, disse.

A atriz declarou que a situação piorou desde que assumiu seu atual relacionamento, inclusive com denúncias questionando a procedência dos pagamentos do anel de noivado e da viagem que fez com Felipe para a Itália.

“Foi fruto/paga de uma relação minha com marcas parceiras. Tenho documentado. Meus valores e caráter não compactuariam com ações ilícitas”, afirmou Carla Diaz. “Meu advogado, Caio Padilha, está tomando as medidas necessárias”, completou.