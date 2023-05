Universo Niterói recebe palestra "Mulheres no mercado de trabalho", na próxima segunda

Na próxima segunda-feira (22), o auditório da Universo, no campus Niterói, irá receber a palestra "Mulheres no mercado de trabalho", a partir das 18h.

Em parceria entre a Universidade Salgado de Oliveira e a Amazoeste Extensão Niterói - associação de mulheres advogadas, que defendem o direito da mulher, principalmente contra violência doméstica - o evento será mediado entre a presidente da associação em Niterói, Dra. Andrea Kraemer e pela vice-presidente Dra. Jaqueline Santos.

As convidadas para o debate são: a coordenadora e gestora do curso de Direito na Universo, Dra. Claudia Renata da Encarnação Lemos; a advogada e psicóloga, Dra. Debora Amaral Ferraz e a advogada e presidente da Academia Carioca de Direito (ADC), Dra. Rita Cortez.

A palestra, que é aberta ao público, tem o objetivo de "debater como a mulher é tratada no mercado de trabalho; as diferenças entre homem e mulher; as dificuldades e o estado físico e mental da mulher com a tripla jornada", disse a presidente da Amazoeste Extensão Niterói, Dra. Andrea Kraemer.

Serviço:

Palestra "Mulheres no mercado de trabalho"

Data: Segunda-feira - 22 de maio

Local: Auditório da Universo - Rua Marechal Deodoro, 217 - Bloco A , Centro de Niterói

Horário: 18h

*O evento vale hora complementar para os alunos do campus