Família busca por adolescente de 14 anos desaparecida em Maricá

A adolescente Sara Araújo Abreu, de 14 anos, está desaparecida desde a noite do último sábado (13/05), quando deixou sua residência em Itaipuaçu, distrito de Maricá, sem dizer aos familiares para onde ia. A mãe e outras pessoas próximas procuram pelo paradeiro da menina, que enfrenta um quadro de problemas psiquiátricos e, por conta do sumiço, está sem tomar a medicação controlada de que faz uso.

Silvana Araújo, de 41 anos, conta que precisou sair de casa rapidamente na noite de sábado, junto com o filho caçula. Quando retornou, Sara não estava mais em casa. Ela levou a bicicleta, algumas bolsas com roupas e pertences pessoais, assim como sua gata de estimação, a "Nina". Imagens de câmeras de segurança mostram que, na noite do mesmo dia, por volta das 19h21, ela esteve na Estrada do Cajueiro, no mesmo município.

Menina foi vista na Estrada do Cajueiro na mesma noite, de bicicleta | Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal

"Ela é uma menina muito dócil, medrosa e tem oscilações de temperamento, de humor, precisa de cuidados especiais. Ela deve estar totalmente perdida", se preocupa a mãe. Ela conta que a menina já chegou a desaparecer por alguns dias em uma outra ocasião, na época em que morava com o pai, na Baixada Fluminense. Na época, porém, ela foi encontrada com uma amiga na capital do Rio.

Dessa vez, ela aparentemente partiu sozinha. Silvana teme que o sumiço tenha a ver com os problemas de saúde da menina. "Como está morando aqui há pouco tempo, ela não tem grau de envolvimento e proximidade com ninguém por aqui. Ela não estava querendo mais ir ao psicólogo e pode estar mal por estar sem tomar a medicação", explica a mãe.

A 82ª DP (Maricá) registrou a ocorrência e está investigando o caso, com apoio do Conselho Tutelar local. A família pede que pessoas com informações a respeito de Sara entrem em contato através do telefone 21 970239530. Relatos a respeito do caso também podem ser passados diretamente para o Programa SOS Criança Desaparecida da Fundação para Infância e Adolescência (FIA), através dos números 2286-8337 e 98596-5296.