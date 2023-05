Pré-Enem Popular de Maricá faz entrevistas presenciais com inscritos

Neste ano, 85 alunos participantes do Pré-Enem conquistaram vagas nas principais instituições públicas do país - Foto: Divulgação/Prefeitura de Maricá

Neste ano, 85 alunos participantes do Pré-Enem conquistaram vagas nas principais instituições públicas do país - Foto: Divulgação/Prefeitura de Maricá

A Prefeitura de Maricá segue até o próximo sábado (20) com as entrevistas individuais dos inscritos no Pré-Enem Popular Iara Iavelberg, curso preparatório oferecido gratuitamente pela Secretaria de Educação. Os encontros presenciais acontecem a partir do dia 23 de maio, das 16h30 às 21h30, no Campus de Educação Pública Transformadora (CEPT) Zilca Lopes da Fontoura, na Rua Barão de Inoã, 137, Centro.

Ao comparecer à unidade escolar, os candidatos devem levar cópias da identidade, do comprovante de residência e 1kg de alimento não perecível. O link do agendamento da entrevista está disponível nos grupos de WhatsApp dos alunos.

O curso é oferecido com aulas online transmitidas ao vivo nas noites de segunda e quarta-feira no canal do YouTube (https://youtube.com/@pre-enempopulariaraiavelbe8700). Já no módulo presencial, as aulas acontecem às terças e quintas-feiras, também à noite, em quatro polos do município: Escola Municipal Carlos Magno Legentil de Mattos (Centro); Escola Municipal Caic Elomir Silva (São José do Imbassaí); Escola Municipal Vereador Aniceto Elias (Polo Inoã) e Escola Municipal Anísio Teixeira (Itaipuaçu).

Todos os participantes do curso receberão atendimento individualizado e personalizado por meio de WhatsApp, professora particular de redação, correção, orientação psicológica, simulados e teste vocacional.

Resultado do Pré-Enem Popular

Neste ano, 85 alunos participantes do Pré-Enem Popular Iara Iavelberg conquistaram vagas nas principais instituições públicas do país, após realizarem o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Ao todo, 29 foram aprovados na Universidade Federal Fluminense (UFF), 12 na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), além de classificações na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UniRio), Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ), entre outras instituições públicas de ensino.