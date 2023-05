Humorista e radialista Luizinho Campos morre aos 63 anos no Rio

O ator, humorista e radialista Luizinho Campos morreu aos 63 anos, na tarde desta segunda-feira (15), no Rio. Ele estava internado há menos de uma semana na Casa de Saúde São José, no Humaitá, por conta de um sangramento nos rins.

Luizinho atuou por anos na Super Rádio Tupi FM 96.5 do Rio de Janeiro, onde apresentou o programa Companhia do Riso. Ele era conhecido pelo personagem Manoel Tamancas em programas da emissora. O radialista também criava jingles, e foi responsável por um dos mais famosos da Tupi, o marcante “Danada de Boa”.

Ele teve um problema renal há alguns dias e precisou passar por uma cirurgia de urgência. Inicialmente, o humorista estava se recuperando do procedimento, mas seu quadro de saúde piorou no último fim de semana e ele acabou não resistindo.

O velório de Luizinho será realizado no Cemitério do Caju, na Zona Norte do Rio, nesta terça-feira (16), das 15h às 16h30, na Capela G (2° andar).