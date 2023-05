Exposição leva conscientização sobre o combate ao abuso e à exploração sexual contra crianças e adolescentes em Itaboraí

Até o próxima sexta-feira (19), das 10h às 22h, a exposição ‘Combate ao Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes’ ficará disponível na praça de alimentação do Shopping Itaboraí Plaza, no bairro Três Pontes. A mostra, que conta com trabalhos realizados por alunos da rede municipal de ensino e por crianças que frequentam os grupos de convivência e fortalecimento de vínculos das unidades do Centro de Referência e Assistência Social (CRAS), é fruto de uma parceria entre o Grupo de Trabalho de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes do município de Itaboraí (GT/CAESCA), em conjunto com o Shopping Itaboraí Plaza.

A exposição é realizada em alusão ao dia 18 de maio, instituído Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescente. A abertura, na sexta-feira (12), contou com a presença da primeira-dama Pâmela Delaroli, além de representantes do GT/CAESCA, das secretarias municipais de Saúde, de Educação, de Desenvolvimento Social. Além de integrantes do programa Tecendo Redes na Primeira Infância e de crianças atendidas pelo Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) do bairro Jardim Imperial.

A exposição conta com trabalhos confeccionados por crianças e adolescentes da rede municipal de ensino e dos grupos de convivência e fortalecimento de vínculos dos CRAS, que visam conscientizar a população sobre a importância do combate ao abuso e a exploração sexual contra crianças e adolescentes. Durante a confecção dos trabalhos, os alunos foram acompanhados por professores da rede municipal de ensino e das unidades do CRAS e realizaram desenhos e pinturas que possuem o objetivo de alertar sobre os riscos da violência contra essa faixa etária.

A coordenadora do Programa de Atenção Integral à Saúde da Criança e do Adolescente (PAISCA), Bianca Sydio, afirmou que o principal objetivo da exposição é conscientizar a população sobre os riscos e as formas de combate contra esse tipo de violência.

“Trata-se de uma exposição muito importante para essas crianças e adolescentes, pois elas mostraram através das pinturas e dos desenhos, a importância desse combate. Em Itaboraí, nós temos um grupo de trabalho focado nessa questão que realiza um serviço fundamental de conscientização para além das crianças e dos adolescentes. Contamos com a participação de várias secretarias e é fundamental que esse trabalho seja expandido cada vez mais para evitar que esses casos aconteçam na nossa cidade”, disse Bianca.

O GT/CAESCA é grupo de trabalho interdisciplinar, instituído pelo Decreto Municipal nº20 de 14 de março de 2019, constituído por representantes dos órgãos e entidades da administração pública municipal e conselhos municipais. Neste sentido, o grupo é responsável por promover ações articuladas para estimular prevenção e atendimento rápido nos casos de violência sexual contra pessoas dessa idade no município, dentre outras atividades.

Para denunciar qualquer violência contra crianças e adolescentes, disque 100. Ligue também para o Conselho Tutelar de Itaboraí, através dos números: 2635-3657, 98837-8730, 2635-5727 ou 99779-4152. Ou ainda procure o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próximo para informações e ajuda. Fique atento aos sinais, sua identidade será mantida em sigilo e a denúncia pode salvar a vida de uma criança ou adolescente.

Serviço

Exposição: “Combate ao Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes”

Data: até dia 19 de maio

Horário: de 10h às 22h

Local: praça de alimentação do Shopping Itaboraí Plaza

Endereço: Rodovia Governador Mário Covas, Km 295 – Três Pontes, Itaboraí