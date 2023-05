Menino de 12 anos baleado na cabeça no Jardim Catarina está estável

Menino está internado no Heat - Foto: Filipe Aguiar

O menino de 12 anos baleado na cabeça, na manhã desta segunda-feira (15), no Jardim Catarina, em São Gonçalo, tem o quadro de saúde estável e pode receber alta médica hoje (16) ou amanhã (17). Ele está internado no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat) e passou por cirurgia.

Luiz Davi Freire da Costa foi atingido quando ia para a escola, um colégio municipal no próprio bairro onde mora, acompanhado da irmã de 7 anos e de uma amiguinha da irmã. De repente, um tiroteio foi iniciado e, segundo o menino, ele teria empurrado a colega de sua irmã para um lugar seguro e tentando correr com a irmã nas costas.

A assessoria da PM informou que agentes do 7º BPM (São Gonçalo) realizavam um patrulhamento no bairro quando foram atacados a tiros por criminosos. De acordo com os policiais, a equipe teria se abrigado dos disparos e não revidou aos ataques.