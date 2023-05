Ele voltou:Outback e Brahma trazem de volta rodízio de chopp e aperitivos à vontade

A oferta está disponível por tempo limitado em todas as unidades físicas do Outback pelo Brasil, durante a semana, das 17h às 20h - Foto: Divulgação

A oferta está disponível por tempo limitado em todas as unidades físicas do Outback pelo Brasil, durante a semana, das 17h às 20h - Foto: Divulgação

Uma paixão dos brasileiros, tão forte quanto o Outback Steakhouse e o chopp Brahma, é o rodízio. Unir os três em um só lugar, foi um golaço emplacado no ano passado, durante o Campeonato Mundial de Futebol. E, agora, é a hora do bis! Após o grande sucesso da campanha, as marcas decidiram se unir novamente e apresentar a oferta em novo formato: durante o Billabong Hour do restaurante de temática australiana, que acontece das 17h às 20h, e por tempo limitado, o público poderá consumir chopp Brahma claro ou escuro 340 ml em refil e com aperitivos à vontade por apenas R$99,90!

E assim como na edição anterior, Guaraná Antarctica assina a opção não alcoólica, garantindo o refil por R$94,90 ou pela oferta para crianças menores de 12 anos, com um preço especial de R$54,90. Válido para refrigerante ou Iced Tea. Dentre os aperitivos estão os clássicos do Outback, como a Billy Ribs, Kookaburra Wings, Fritas com Cheddar, Nachos e Bloom Petals. A oferta é válida sempre de segunda a sexta-feira (exceto em feriados), em todos os restaurantes físicos do Outback pelo Brasil.

“Não poderíamos estar mais satisfeitos em retomar e reforçar ainda mais a nossa parceria de tantos anos e de tamanho sucesso com a Brahma. Outback e chopp na caneca congelada são praticamente sinônimos e o público terá acesso, novamente, a muito bold flavour, por um preço super convidativo. Quando lançamos a oferta de rodízio pela primeira vez no ano passado, vimos uma aderência muito rápida e de um grande sucesso entre nossos clientes, que pediram muito pela volta dessa campanha. Levamos sempre muito em consideração a opinião do nosso público e, como local oficial da celebração e dos bons momentos, resolvemos atendê-los e trazer de volta a oferta em um horário bastante especial pra gente, o nosso Billaboung Hour”, comenta Renata Lamarco, Diretora de Marketing da Bloomin Brands, detentora da marca Outback Steakhouse no Brasil.

“Depois do sucesso que foi o Chopp Refil, ficou claro que o Rodízio com Chopp Brahma era uma excelente opção para o consumidor que deseja brindar momentos incríveis. Então criamos junto do Outback uma nova maneira de celebrar, unindo o chopp Brahma na icônica caneca congelada e os principais aperitivos da casa. A brahmosidade se juntou ao Bold Flavour, o Rodízio Outback com Chopp Brahma TÁ ON” finaliza Maria Rachel Carvalho, Gerente de Marketing na Ambev.