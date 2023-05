Maricá terá nova ferrovia para transporte de carga

Maricá terá uma linha de transporte ferroviário de carga que fará ligação com o município de Rio Bonito. A autorização para a construção foi publicada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) no Diário Oficial da União do dia 10 de maio. A celebração do contrato para exploração valerá pelo prazo de 99 anos. Com extensão prevista de 35 quilômetros, a ferrovia vai contribuir para o desenvolvimento econômico do município, com destaque para os setores industrial e logístico.

Além disso, a estrada de ferro vai ligar o Porto de Maricá à malha nacional, por meio da Ferrovia Centro-Atlântica (FCA), uma das principais do país, que possui mais de 7.220 quilômetros de extensão, conectando sete estados e mais de 250 municípios. O perfil de carga a ser movimentado será composto principalmente por derivados de petróleo e estará diretamente ligado ao futuro Terminal de Ponta Negra, não sendo previsto o transporte de passageiros.

O prefeito Fabiano Horta comemorou a decisão da ANTT e destacou os benefícios para a economia do município. "Temos um aeroporto em funcionamento, um porto com licença de instalação e, agora, a estruturação da malha ferroviária. Iremos ainda lutar pela extensão do Arco Metropolitano até Ponta Negra para que possamos garantir a duplicação das atuais RJs 114 e 118, além da 106 (Amaral Peixoto). Com esse legado autorizativo, podemos solidificar ainda mais esse novo patamar com a possibilidade de geração de empregos, de crescimento para as empresas locais e a geração de receitas que independem dos royalties do petróleo", afirmou.

Com composição para 120 vagões e investimento total de de R$ 310 milhões, as obras serão executadas pela empresa DTA Engenharia, também responsável pelo projeto de construção do terminal portuário de Maricá. Nos próximos 30 dias a empresa deverá realizar as últimas formalizações para iniciar a nova etapa do projeto.

“O anúncio reforça a capacidade de Maricá em se transformar, em um futuro próximo, em cidade com forte capacidade industrial. Porto, ferrovia, alta oferta de gás natural e uma política municipal muito forte na área do hidrogênio são ativos que Maricá irá utilizar para gerar emprego e renda no seu parque industrial”, destacou o secretário de Desenvolvimento Econômico do município, Igor Sardinha.

A malha ferroviária anunciada poderá ter um papel importante para o futuro do mercado de combustíveis no Brasil, diante da capacidade logística para importação e exportação do futuro Terminal Ponta Negra. Além disso, poderá contribuir para criação de novas alternativas de transporte de combustíveis limpos como o hidrogênio, que está em fase de regulamentação no Brasil e tem em Maricá um dos municípios com projetos em desenvolvimento.