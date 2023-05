Incêndio em comunidade no Rio deixa quatro feridos, entre eles menina de 4 anos

Todos os feridos foram levados para o Hospital municipal Salgado Filho, no Méier, também na Zona Norte - Foto: Divulgação/Prefeitura do Rio

Na madrugada desta segunda-feira (15), um incêndio na Rua Vereador Iglesias, na comunidade Camarista Méier, no Engenho de Dentro, na Zona Norte do Rio, deixou quatro pessoas feridas, entre elas uma menina de 4 anos. Os Bombeiros foram acionados por volta das 2h para socorrer as vítimas.

De acordo com a corporação, os feridos são: Cláudio V. de Barros, de 41 anos; José A. Barros, de 80; Maria S. P. Oliveira; de 29; além da criança. Todos foram levados para o Hospital municipal Salgado Filho, no Méier, também na Zona Norte.

A Secretaria municipal de Saúde informou que Maria Oliveira já recebeu alta. A criança está internada em estado estável. Já Cláudio e José encontram-se em estado grave.

Ainda não há informações sobre o que causou o fogo.