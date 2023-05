Disque Denúncia e SINDICARGA fazem parceria para combater o roubo e o comércio de cargas no Rio

O Instituto MovRio, responsável pela gestão do programa Disque Denúncia e o SINDICARGA - Sindicato das Empresas do Transporte Rodoviário de Cargas e Logística do Rio de Janeiro firmaram uma parceria com o objetivo de desarticular quadrilhas envolvidas em roubos de cargas, na localização de endereços que servem para armazenar o material roubado e no comércio ilegal das cargas roubadas.

Dados da Firjan - Federação das Indústrias do Rio de Janeiro apontam que o roubo de cargas causou um prejuízo de R$ 388 milhões para o Rio de Janeiro, em 2022. Embora o número tenha diminuído em 2023, comparado ao mesmo período do ano passado, a média ainda é alarmante, com 12 casos registrados por dia.

O presidente do SINDICARGA, Silvio Carvalho, afirma que o roubo de carga tem gerado gravíssimos prejuízos ao setor, colocando a vida dos motoristas em risco e dificultando ainda mais a contratação de mão-de-obra, além de tornar caríssimos os seguros de carga. “Essa situação traz consequências desastrosas, pois culmina com a evasão das empresas para outros Estados, desabastecimento de produtos aos cidadãos e esvaziamento dos portos do Rio de Janeiro, com navios cargueiros sendo direcionados para outros portos brasileiros”, afirma Silvio Carvalho.

Para Renato Almeida, Diretor-Geral do MovRio e Coordenador-Geral do Disque Denúncia, a participação da população é primordial para ajudar a polícia no combate ao roubo de cargas. “O prejuízo causado com o roubo e o comércio ilegal das cargas, reflete no dia-a-dia da sociedade. Quem compra carga roubada, compactua com o crime”, acrescentou.

Para denunciar ao Disque Denúncia, a população pode ligar para o telefone (21) 2253-1177 e para o 0300 253-1177 (Interior), ambos com WhatsApp anonimizado - técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa. Ou então pelo App “Disque Denúncia RJ”.