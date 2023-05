Jovem é expulso de shopping com 'mata leão', em Fortaleza

Homem foi levado até o lado de fora do estabelecimento com mata leão, por agente de segurança - Foto: Reprodução

Homem foi levado até o lado de fora do estabelecimento com mata leão, por agente de segurança - Foto: Reprodução

Um jovem de 26 anos foi expulso no último sábado (13) do shopping Benfica, em Fortaleza. O homem foi levado até o lado de fora do estabelecimento lesionado através de um mata leão por um agente de segurança.

O homem identificado como Tomas Michael Silva Adewoye, é de São Paulo e estava em Fortaleza a turismo. No momento do ocorrido, Tomas estava acompanhado por dois amigos que esperavam sentados, junto a ele, a mãe e as esposas dos amigos fazerem compras. O jovem se queixa de ter percebido estar sendo seguido dentro do shopping.

Nas investigações feitas pela Polícia Civil, constam informações de que os seguranças teriam recebido uma denúncia de uma cliente do shopping, de que Tomás estaria olhando para as filhas dela. "Tentaram colocar como importunação para justificar os atos. Eu estava com amigos, minha mãe, família, não olhei nem falei com ninguém a não ser meus amigos", negou o jovem. A suposta mulher não estava no momento da chegada da Polícia Militar.

O homem questionou a abordagem recebida e afirmou ter se tratado de um crime de racismo. "Eu sempre passei por coisas assim, mas nunca nesse ápice de me tirarem de um estabelecimento à força, com minha mãe do lado, e eu não poder fazer nada." O jovem registrou boletim de ocorrência contra o estabelecimento.

A Polícia deve investigar o caso como racismo.