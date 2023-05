Motoristas de aplicativo realizam paralisação de 24 horas

Na madrugada desta segunda-feira (15), motoristas de aplicativos de todo país se mobilizam para paralisar o uso das plataformas de viagens durante 24 horas. A paralisação começou às 4 horas de hoje e segue até amanhã. No entanto, alguns motoristas não aderiram à suspensão dos serviços.

A interrupção do uso dos aplicativos, tem como objetivo o aumento do valor mínimo das corridas de R$5,87 para R$ 10,00, o reajuste do valor do quilômetro rodado que hoje está cotado em R$ 1,19 para R$ 2,00. Além desses, a paralisação também pede uma tarifa adicional nas corridas com paradas.

Nesta manhã, no Rio, os motoristas estavam reunidos na frente do Aeroporto Santos Dumont e pretendiam se deslocar até a frente do prédio da Uber, no centro da cidade. Em outros estados, as manifestações também estão sendo mobilizadas.

Além das demandas descritas acima, os motoristas também pedem por mais segurança no trabalho e justificativa para os banimentos da plataforma. A manifestação foi organizada pelas redes sociais e engajada pela Federação dos Motoristas por Aplicativo do Brasil.