Homem é encontrado morto após ter sido eletrocutado por massageador de estímulo sexual

Um homem, de 30 anos, foi encontrado morto na República Tcheca, após sofrer um choque elétrico de um massageador masturbador que utilizava. O rapaz foi achado em seu quarto, por bombeiros que foram acionados pelos pais do homem, que não estavam conseguindo abrir a porta. O nome da vítima não foi divulgado.

Os bombeiros conseguiram entrar no quarto após arrombar a porta. Os agentes encontraram o aparelho de massagem elétrica ao lado do corpo do homem. O massageador ainda estava conectado na tomada. Os testes feitos mostraram que o dispositivo estava apresentando mau funcionamento quando conectado à energia elétrica. O homem estava com queimaduras na pele, na região acima do pênis, as queimaduras confirmaram ter sido pelo massageador, por terem o mesmo formato.

Os médicos que analisaram o caso, alertaram para o risco das práticas de parafilia sexual (práticas sexuais que se desviam do padrão) no geral, elas ficam no campo da imaginação, mas tornam-se perigosas quando se tornam compulsões que afetam a vida sexual dos indivíduos e suas relações.

No caso, o rapaz foi encontrado com um maiô feminino e os braços e pernas estavam presos por um tecido. Além das queimaduras na barriga que indicaram forte descarga elétrica, o homem também tinha dois objetos introduzidos no reto, um deles produzido por uma bola de ping-pong.