Prefeitura de Maricá abre inscrições para segunda edição do Curso de Guarani

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Participação Popular, Direitos Humanos e Mulher, em parceria com a Universidade Federal Fluminense (UFF), inicia, a partir do dia 30/05, a segunda edição do Curso de Guarani. As aulas são gratuitas e abertas a pessoas com mais de 16 anos. As inscrições já estão disponíveis e podem ser feitas até o dia 25/05 pelo link: https://bit.ly/3BdwZcj.

O curso tem o objetivo de trazer aos moradores a oportunidade de aprender a língua materna dos povos indígenas da etnia Guarani Mbya, que habitam o município, além de promover uma imersão na cultura indígena, destacando a importância da valorização, da preservação e o respeito à língua guarani.

O curso terá carga horária total de 10 horas com turmas em três diferentes horários, às terças e quintas-feiras, das 18h às 19h e das 19h às 20h, e aos sábados, das 10h às 12h, na sede da Secretaria de Participação Popular, Direitos Humanos e Mulher, que fica na Rua Pereira Neves, nº 272, no Centro.

Serviço

Curso de Guarani 2023

Inscrições: até o dia 25 de maio

Início das aulas: 30 de maio

Inscrições no link: https://bit.ly/3BdwZcj