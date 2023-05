Niterói inaugura parquinho naturalizado para crianças na Zona Norte

Equipamento localizado no Parque Natural Municipal Floresta do Baldeador conta com brinquedos construídos com materiais da natureza e integra ações para primeira infância no município - Foto: Divulgação

Equipamento localizado no Parque Natural Municipal Floresta do Baldeador conta com brinquedos construídos com materiais da natureza e integra ações para primeira infância no município - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Niterói inaugurou neste sábado (13) mais um parque naturalizado, desta vez dentro do Parque Natural Municipal Floresta do Baldeador, localizado na Zona Norte. O novo equipamento para crianças foi projetado a partir das características do terreno, com brinquedos construídos com elementos naturais que incentivam atividades ao ar livre e o vínculo com a natureza.

A instalação de parques com essas características é executada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMARHS) e por outros órgãos da administração municipal e integra o conjunto de ações voltadas para a primeira infância, desenvolvidas na cidade desde 2020. A estruturação do parque naturalizado do Baldeador foi desenvolvida a partir de oficinas de construção de brinquedos com a participação de estudantes da rede municipal de ensino. A inauguração do equipamento na manhã deste sábado (13) contou com várias atividades infantis como contação de histórias, brincadeiras ao ar livre e apresentação de talentos.

O parque naturalizado do Baldeador é terceiro do tipo no município. O primeiro foi construído em parceria com o Instituto Alana, na Praça Flávio Palmier, no Barreto. Até 2024, a previsão é que a cidade tenha 15 espaços do tipo, em regiões mapeadas com base em áreas de vulnerabilidade social, reservas ambientais, infraestruturas urbanas e equipamentos públicos, como postos de saúde e Unidades Municipais de Educação Infantil (UMEIs).Maria Carolina Campos é engenheira ambiental da SMARHS e acompanhou todas as etapas do planejamento.

“O projeto prevê a divisão do parque em zonas de brincar para crianças de idades variadas, onde cada zona oferece diferentes interações, estímulos e complexidades. O Parque Floresta do Baldeador tem grande potencial para essas iniciativas, que em breve serão ampliadas para outros parques geridos pela Secretaria de Meio Ambiente”, explica.

Primeira Infância - Em 2020, o município passou a integrar a rede Urban95, iniciativa internacional da Fundação Bernard Van Leer, que pretende formar uma rede brasileira pela primeira infância, com o objetivo de incluir os pequenos cidadãos nas tomadas de decisão do planejamento urbano e na construção de estratégias para melhorias da cidade.

Atualmente, 24 cidades brasileiras fazem parte da iniciativa. Desde o início da adesão, estão sendo desenvolvidos cerca de 14 projetos em Niterói, entre eles as rotas caminháveis e o pé de infância, primeiros dos projetos realizados através da parceria.

Em 2023, foram desenvolvidas importantes ações no município, principalmente nas comunidades, como o projeto de amamentação voltado para o espaço público, que está sendo realizado em Salinas. O projeto está sendo desenvolvido a partir do Proximity of Care, metodologia desenvolvida pela Arup em parceria com a Fundação Bernard Ven Leer para o planejamento e a execução de intervenções urbanas em contextos de maior vulnerabilidade.

Outro destaque em 2023 foi a Inauguração da Praça ReCriar nas comunidades de São José e Igrejinha, na Zona Norte. A praça é uma homenagem às quatro crianças que perderam a vida na tragédia das chuvas de 2010.