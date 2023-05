TJRJ e Unicef assinam memorando para desenvolvimento de ações voltadas para crianças e adolescentes

O presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), desembargador Ricardo Rodrigues Cardozo, e o representante do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), Youssouf Ould Abdel-Jelil, assinaram na tarde desta sexta-feira (12) um memorando de entendimento para promover, realizar e garantir direitos de crianças e adolescentes. A parceria é inédita entre a instituição e um Tribunal de Justiça do país.

Com prazo de 18 meses, o documento tem o objetivo de desenvolver ações de colaboração entre as duas partes, voltadas à capacitação, ao monitoramento, à promoção de boas práticas e à escalabilidade de iniciativas inovadoras para crianças e adolescentes.

“É uma grande satisfação assinar esse documento e trabalhar com os senhores. Tenho certeza que será uma parceria muito boa”, disse o presidente Ricardo Rodrigues Cardozo durante o encontro.

Para o represente do Unicef, a parceria permitirá que as boas práticas e experiências do Rio sejam replicadas para outros países.

“É a primeira vez que firmamos um acordo de entendimento com um Tribunal de Justiça do Brasil. Apreciamos muito a vontade do presidente do TJRJ e de sua equipe em estabelecer essa importante parceria para a proteção de crianças e adolescentes contra a violência, exploração, abuso e negligência”, revelou Youssouf Ould Abdel-Jelil.

“As temáticas do Rio, como a violência contra crianças e adolescentes, exigem uma rapidez e intersetorialidade entre diversos atores. Entendemos que junto com o Tribunal de Justiça do Rio teremos muito mais força para resolver um problema tão grave o mais rápido possível”, acrescentou a coordenadora do Unicef no Rio, Luciana Phebo.

Participaram também do encontro a coordenadora da Coordenaria Judiciária de Articulação das Varas da Infância e Juventude e Idoso (Cevij), desembargadora Daniela Brandão Ferreira; a juíza auxiliar da Presidência, Ana Paula Monte Pena Figueiredo; e os representantes do Unicef, Immaculada Prieto, Marcos Kalil e Elisa Meirelles Reis.