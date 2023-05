Imposto de Renda: erros comuns na declaração levam contribuintes à malha fina

É fato que nenhum contribuinte quer cair na malha fina, principalmente por conta de erros que podem ser evitados. Uma vírgula errada, um zero a mais ou uma desatenção na leitura e o radar da Receita Federal dispara. Por isso, para uma declaração de Imposto de Renda correr menos riscos de ser enquadrada pelo Fisco, é importante, além do auxílio de um profissional da contabilidade, atenção a alguns erros comuns.

"É essencial que o contribuinte reúna todos os documentos com antecedência e, se for preciso, que solicite uma segunda via para os que estão faltando. Também facilita deixar anotado todos os dados necessários para o preenchimento, principalmente dos dependentes. Fazendo isso, já é menos uma preocupação para os riscos da malha fina", afirma o presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro (CRCRJ), Samir Nehme.

Planos de saúde, bancos e empregadores também fornecem dados para a Receita Federal, que irá cruzar com as informações declaradas pelo contribuinte. É nesse momento que erros de digitação ou inconsistências financeiras podem levar à malha fina.

"É fundamental informar os valores exatamente como são fornecidos. Além disso, é necessário muita atenção com a declaração de dependentes. Não basta informar as despesas, mas também os rendimentos recebidos por eles, mesmo que eventuais, como, por exemplo, uma aposentadoria, pensão alimentícia ou bolsa de estágio”,destaca Nehme.

O especialista revela, no entanto, que a declaração não é nenhum bicho de sete cabeças e pode ser feita com facilidade na maioria dos casos.

“A declaração pode ser bem simples para contribuintes que possuam apenas uma fonte de renda, não tenham comprado imóveis, não possuam muitos bens ou dependentes. Caso contrário, é prudente contar com o apoio de um profissional da contabilidade, para não correr o risco de cair na malha fina e, consequentemente, ser multado” alerta Samir.