Prefeitura de Maricá fará uma série de entregas à população no mês de aniversário da cidade

A Prefeitura de Maricá vai fazer a entrega de uma série de obras públicas importantes e serviços voltados à população, que marcam o aniversário de 209 anos da cidade, comemorado no dia 26 de maio. Ao longo do mês, também estão programados diversos shows de artistas consagrados em Itaipuaçu e Barra de Maricá.

O Campus de Educação Pública Transformadora (CEPT) de Itaipuaçu, escola modelo em educação integral, está entre as entregas previstas para este mês. A nova escola, que será a maior da rede municipal de ensino, terá capacidade para atender cinco mil alunos. O CEPT Itaipuaçu foi construído na Avenida Jardel Filho (antiga Av. 2) e receberá alunos do ensino fundamental.

O Centro da cidade vai ganhar um boulevard na Rua Juvenal José Bittencourt de aproximadamente 1.400 metros quadrados. O espaço terá um amplo calçadão de passeio com paisagismo, mesas, bancos e acessibilidade para pessoas com deficiência. O espaço de convivência integra o projeto de revitalização da Rua Ribeiro de Almeida, conhecida como Rua dos Bancos, uma das principais vias da região central do município.

O Mercado do Produtor é uma das novidades a ser inaugurada este mês no bairro do Flamengo. O espaço contará com box para venda de pescados, verduras e legumes, embutidos, mel, entre outros produtos. Já o pavimento superior terá seis lanchonetes. O local será também um polo de arte e cultura.

A Ponte do Caxito, importante obra de infraestrutura, será entregue após demolição da anterior e substituição por nova estrutura de aproximadamente 11 metros de largura e 15 metros de comprimento, e que conta com duas faixas de rolamento para a circulação de veículos nos dois sentidos. O local recebeu urbanização no entorno, com construção de calçadas com acessibilidade e nova iluminação.

A população terá mais três áreas de lazer entregues neste mês. Em uma delas, na Orla de Bambuí, a área recém-revitalizada às margens do canal, que divide os bairros de Bambuí e Cordeirinho, ganhará área esportiva, horta, aviário, skate parque, playground, deck, pista de corrida, lago e área comercial com capacidade para sete unidades. Além disso, a cidade passará a contar com duas novas pistas de skate nos bairros de Itaipuaçu (Praça dos Gaviões) e Ponta Negra (Praça Santa Clara).

A cidade também terá uma nova praça agroecológica no bairro do Flamengo, que vai receber plantio de diversos tipos de vegetais e hortaliças, como rúcula, rabanete, repolho verde, couve manteiga, batata doce, alho-poró, canela, chicória, entre outros. A colheita é feita por técnicos da Prefeitura e os alimentos são distribuídos gratuitamente à população. Outras entregas ainda serão feitas ao longo deste mês nas áreas de saneamento, esportes, tecnologia e saúde.