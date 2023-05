Pais esperaram durante seis anos por adoção de criança que foi morta por tiro acidental

Os pais de Eloá Victoria Silva Oliveira, de 2 anos, que morreu na manhã da última quinta-feira, em Cuiabá, esperaram durante seis anos em uma fila para conseguir habilitação para adoção . A criança que foi atingida acidentalmente pela prima, era adotada há um ano.

Eloá era filha de um policial militar, a prima é apenas 3 anos mais velha, tendo apenas cinco anos. A prima de Eloá teria conseguido acesso a arma, e durante uma brincadeira, Eloá foi baleada. A arma foi encontrada no quarto do pai. Segundo a Polícia Civil, o objeto estava guardado dentro de um fundo falso de gaveta ao lado da cama do pai da vítima.

A criança foi atingida na cabeça e socorrida pelo Atendimento Médico e de Urgência (SAMU), os agentes encaminharam a menina até o Hospital Municipal de Cuiabá, mas ela não resistiu.

De acordo com o delegado Olímpio Fernandes, o pai da criança pode responder por omissão de cautela, já que era o único responsável no ambiente "Tudo indica que as crianças estavam assistindo televisão e o dono da casa (o policial militar) estava preparando o almoço delas. Na casa, naquele momento, ele era o único que estava lá", disse o delegado.

Quanto à menina de cinco anos, não tem qualquer possibilidade de sofrer alguma medida restritiva e socioeducativa. "Do ponto de vista jurídico, ela não tem possibilidade de sofrer qualquer tipo de medida socioeducativa. O próprio Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) estabelece que ela deve ser submetida a medidas protetivas por conta da idade. A gente tem vítima de 2 anos, mas também uma vítima psicológica, porque uma criança de 5 anos ver sua prima no chão caída, morta, o abalo com certeza vai ser para o resto da vida", pontuou o delegado Marcel Gomes de Oliveira.