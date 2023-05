Dia das Mães: bares e restaurantes do Rio esperam aumento de 65% no faturamento

O Dia das Mães é uma data particularmente alta para o setor de gastronomia e, neste ano, deve trazer um incremento significativo para bares e restaurantes do Rio de Janeiro. Segundo pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes no RJ (Abrasel RJ), 65% dos proprietários dos estabelecimentos esperam um aumento no faturamento durante a celebração.

O otimismo contrasta com os 17% que não esperam um aumento e os 18% que, na verdade, preveem faturar menos em comparação a um domingo comum. Entre aqueles que preveem um aumento nas receitas, a expectativa é de um incremento considerável. Cerca de 22% projetam um aumento entre 6% e 10%, enquanto 12% estimam um salto superior a 30%.

"Tradicionalmente, o Dia das Mães é uma das principais datas para o setor. Vemos com entusiasmo as perspectivas de aumento de faturamento dos empresários de alimentação fora do lar. Outro motivo de otimismo é a queda de estabelecimentos que registraram prejuízo. Mas ainda estamos longe do ideal, com mais de 25% dos bares e restaurantes fechando no vermelho. A situação ainda é preocupante para o setor como um todo", afirma Pedro Hermeto, presidente da Abrasel RJ.

27% dos estabelecimentos registraram prejuízo no mês de março

A pesquisa também traçou um panorama dos desafios enfrentados pelos estabelecimentos. Em março, mais de uma em cada quatro empresas (27%) operou com prejuízo, uma queda de 10% em relação ao mês anterior. No entanto, a situação financeira melhorou para alguns, com 39% registrando lucro (um aumento de 2 pontos percentuais) e 34% mantendo-se estáveis, um aumento de 10 pontos em relação ao último levantamento.

A pesquisa da Abrasel RJ também levantou dados sobre a relação dos estabelecimentos com instituições financeiras. Aproximadamente 54% dos bares e restaurantes do estado têm empréstimos bancários contratados. No entanto, a inadimplência é uma preocupação: 29% dos que tomaram dinheiro de linhas regulares estão inadimplentes, e o índice chega a 6% entre os que aderiram ao PRONAMPE, o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.

Os resultados evidenciam uma mistura de desafios e oportunidades para os bares e restaurantes do Rio de Janeiro. Embora a inadimplência e o prejuízo sejam realidades para muitos, o Dia das Mães surge como uma chance de aumentar o faturamento e, possivelmente, virar o jogo.