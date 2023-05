Região Oceânica de Niterói terá posto de atendimento do INSS

A Região Oceânica de Niterói vai ganhar um posto de atendimento do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Em evento realizado no auditório do Caminho Niemeyer, nesta sexta-feira (12), o prefeito de Niterói, Axel Grael, e o ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, assinaram um Acordo de Cooperação entre o município, o ministério e o INSS. Também estiveram presentes na cerimônia o ex-prefeito de Niterói e atual secretário-Executivo, Rodrigo Neves; o secretário da Região Oceânica, Binho Guimarães; e o presidente do INSS, Glauco Andre Fonseca Wanburg, além de diversos secretários e vereadores da cidade.

O novo posto de atendimento do INSS tem previsão de começar a receber a população em aproximadamente um mês. A unidade vai funcionar no Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC), na Administração Regional da Região Oceânica, no prédio do Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), em Piratininga.

O prefeito de Niterói, Axel Grael, afirmou que esta é mais uma parceria entre o município e o governo federal.

“Estive em Brasília com o secretário Rodrigo Neves, nos reunimos com 11 ministros, e essas parcerias começam a se materializar. A Região Oceânica é a que mais cresce em Niterói e tinha precariedades de infraestrutura. Hoje, a Região Oceânica tem bairros urbanizados e pavimentados. Ao mesmo tempo, estamos levando serviços importantes da Prefeitura para a região. Tudo isso tem a ver com a criação deste posto do INSS, que vai prestar serviços fundamentais para a população”, destacou Axel Grael.

O ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, falou sobre a importância da abertura do posto de atendimento do INSS e garantiu que as parcerias com Niterói vão continuar.

“Niterói é um modelo de gestão pública. Abrir um posto do INSS na Região Oceânica é um projeto para levar direitos para a população que mais precisa. Com o novo posto, vamos prestar serviços com muita celeridade. Niterói é uma cidade referência. Vamos fazer novas parcerias, como, por exemplo, cursos de educação financeira para aposentados e pensionistas”, explicou o ministro.

O ex-prefeito e atual secretário Executivo de Niterói, Rodrigo Neves, lembrou a importância da Região Oceânica.

“É muito importante a parceria da Prefeitura com diferentes níveis de governo. A Região Oceânica é estratégica para o desenvolvimento de Niterói. É um vetor de desenvolvimento sustentável da cidade e, por isso, é uma prioridade desde a época em que fui prefeito e segue agora com o prefeito Axel Grael”, ressaltou Rodrigo Neves.

O secretário da Região Oceânica, Binho Guimarães, disse que, além das obras de infraestrutura, as políticas sociais são fundamentais.

“Este novo posto de atendimento do INSS faz parte do ciclo de desenvolvimento da Região Oceânica, que começou em 2013. Já temos Defesa do Consumidor, a Casa do Empreendedor, e agora teremos um posto do INSS”, finalizou Binho Guimarães.