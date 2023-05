Academia da Saúde com as inscrições abertas em São Gonçalo

A Secretaria de Saúde e Defesa Civil da Prefeitura de São Gonçalo tem sete academias da saúde em bairros da cidade – Monjolos, Santa Luzia, Santa Isabel, Califórnia, Mutondo, Barro Vermelho e Laranjal. Com atividades diferenciadas, as academias têm vagas abertas durante todo o ano com turmas divididas por horários, que vão das 8h às 14h. Qualquer gonçalense com mais de 7 anos pode realizar as atividades, desde que tenha atestado médico de liberação.

“Com o atestado médico, o morador pode seguir para qualquer uma das academias. Ele passará por avaliação e o profissional vai indicar o melhor exercício para a sua necessidade. O exercício físico é um dos pilares para a manutenção da saúde. É um trabalho preventivo, de manutenção ou de reabilitação. As aulas têm início imediato. Não há fila de espera”, disse o coordenador das Academias da Saúde, Patrick Lima.

A última novidade nas academias é a inclusão das aulas de jump. Os aparelhos chegaram na última semana. “O jump melhora a função cardiovascular, ajuda na tonificação dos músculos, melhora a coordenação motora e o equilíbrio, dá mais disposição para as atividades da vida diária e contribui para a melhora do sono e diminuição do estresse. É um excelente exercício para muitas pessoas”, explicou Patrick.

As inscrições podem ser feitas durante os horários de funcionamento das academias. Basta apresentar original e levar cópia dos seguintes documentos: CPF, cartão do SUS, comprovante de residência e atestado de saúde.

Locais e atividades disponíveis

Academia da Saúde do Mutondo

Clínica Gonçalense do Mutondo

Rua Alfredo Backer, 358

Atividades: Alongamento, circuito funcional, jump, musculação e ginástica rítmica infantil (até 12 anos)

Academia da Saúde de Santa Isabel

Estrada do Cordeiro, 182

Atividades: ginástica localizada, treino funcional, circuito, GAP, Hiit, alongamento, jump e auriculoterapia

Academia da Saúde de Santa Luzia

Rua Visconde de Seabra, s/nº

Atividades: Alongamento, caminhada, funcional, ginástica localizada, musculação e jump.

Academia da Saúde do Barro Vermelho

Clínica Gonçalense do Barro Vermelho

Rua Heitor Levi, 34

Atividades: Alongamento, circuito funcional, GAP e Hiit

Academia da Saúde do Califórnia

Rua Otacílio de Souza, s/nº

Atividades: Dança, jump, circuito funcional, ginástica localizada, alongamento, caminhada, reforço muscular, GAP, reabilitação, reforço muscular e auriculoterapia

Academia da Saúde do Laranjal

Rua Jaraguá, s/nº

Atividades: ginástica localizada, hiit, circuito funcional, aerofight, alongamento, abdominal, hidroginástica, aula kids e jump

Academia da Saúde de Monjolos

Rua Tibicui, quadra 89, lote 16

Atividades: Dança, jump, circuito funcional, ginástica localizada, alongamento, caminhada, treino fight, treino core e hiit