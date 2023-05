Hospitais reforçam ações para redução de acidentes de trânsito no Estado

Evitar o consumo de álcool antes de dirigir, não usar o celular na direção, respeitar as regras de trânsito e não fazer ultrapassagem perigosa , ajudam a diminuir significativamente o número de ocorrências. - Foto: Divulgação

No mês da campanha internacional de prevenção aos acidentes de trânsito, " Maio Amarelo", hospitais estaduais reforçam ações com o objetivo de conscientizar a população para a redução de acidentes. Os acidentes de trânsito são a 4ª causa de mortes no país.

Especializada em traumas ocorridas no trânsito, o Hospital Estadual Alberto Torres ( HEAT ), em São Gonçalo, contabilizou nos primeiros quatro meses de 2023, 2804 atendimentos resultantes de colisão entre veículos, queda de moto, capotamento e atropelamento. O número é 46% maior do que em 2022.

Médicos alertam sobre a necessidade de projetos educativos para reduzir o número das estatísticas. Evitar o consumo de álcool antes de dirigir, não usar o celular na direção, respeitar as regras de trânsito e não fazer ultrapassagem perigosa , ajudam a diminuir significativamente o número de ocorrências.

De acordo com os médicos , são acidentes que podem ser evitados , se a população tiver mais prudência no trânsito.