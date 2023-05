Teatro Serrador, no Centro do Rio, é colocado à venda

O histórico Teatro Municipal Serrador, integrante do corredor cultural da Cinelândia , no Centro da cidade, está à venda por R$ 10 milhões , após várias tentativas frustradas de reabertura do espaço. O teatro foi palco da estreia da atriz Bibi Ferreira e de outros grandes espetáculos.

O teatro, da década de 1940, tem 600 m² em 3 pavimentos : salão principal com palco e 280 poltronas, quatro camarotes, um estúdio, dois escritórios, além de 2 áreas abertas e planas.

A proprietária do teatro, a atriz e empresária Brigitte Blair, conta que o espaço ficou inoperante após arrendamento feito pela Prefeitura do Rio. O Serrador foi fechado em 2019, após o término de contrato de arrendamento . Ao reaver as chaves do estabelecimento, oito meses depois, o local foi encontrado todo danificado.

De acordo com a Secretaria Municipal de Cultura , a retomada do Teatro Serrador está em análise pela Prefeitura do Rio.