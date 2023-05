Menino autista é agredido dentro da escola no Rio

Um adolescente, de 16 anos, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, foi agredido por seis colegas de classe com uma "gravata", socos e chutes, na Escola Municipal Marechal Pedro Cavalcanti, em Paciência, Zona Oeste do Rio. As agressões foram gravadas e colocadas nas redes sociais. O caso aconteceu na última quinta-feira (4).

Durante a agressão, outros alunos batem palmas e instigam a violência. Na hora do incidente, não havia professor em sala de aula.

Segundo a direção da escola, ações de conscientização dos alunos sobre diversidade e o respeito serão intensificadas; além da transferência do aluno agredido para outra turma.

O caso foi registrado na 36ª DP ( Santa Cruz ) como injúria. O delegado responsável pelo caso solicitou à unidade escolar a listagem de todos os alunos presentes e dos profissionais de ensino que trabalhavam no dia.