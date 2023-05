Repórteres homenageiam suas mães e falam das várias formas de demonstração de amor e afeto

Seja no mundo animal ou humano, as mães são as mesmas. Aquelas que carregam e protegem com garras (ou braços) a própria criação. São elas que dizem que não vão ficar no hospital quando você ficar doente, por descuido, mas são as únicas que medem sua febre enquanto você dorme. São elas que dizem que é melhor você procurar direito antes que elas procurem, porque elas sempre acham. São elas que sabem o medicamento certo para cada patologia mesmo sem formação médica. São elas que possuem o dom da previsão do tempo, e é melhor levar o guarda-chuva se assim elas aconselharem! São elas que se desdobram para criar na ausência do outro, porque elas nunca abandonam o papel. São as de sangue e as de criação, são as que amamentam e as que não.

O amor falado pelas mães muitas das vezes é dito com palavras de afirmação, para outras os atos de serviço são a forma de depositar amor. Algumas, demonstram amor na escuta, na compreensão, dando tempo de qualidade. Para muitas, os abraços, beijos e cafuné são a melhor forma de traduzir o sentimento. O fato é que o amor materno é uma língua que só as mães sabem falar.

Com a chegada da data comemorativa, a equipe do O SÃO GONÇALO dispensou homenagens para as mamães.

O amor que as mães falam

Eliude Aguiar e Filipe Aguiar, fotógrafo do OSG | Foto: Arquivo pessoal

‘’Minha mãe sempre me tratou da melhor forma possível, sempre fez tudo por mim, fala comigo o dia todo. Tanto para mim quanto para minha irmã, ela sempre faz tudo pra agradar a gente, é muito carinhosa. Sempre muito otimista, me passa mensagens positivas e sempre acredita no que eu faço. Ela me manda mensagem de bom dia e de fé, eu tenho 38 anos, mas ela me trata como se eu fosse uma criança ali embaixo das asas dela. ‘’ Filipe Aguiar, filho de dona Eliude Aguiar.

A jornalista Marcela e sua mãe Maria José. | Foto: Arquivo pessoal

‘’ Lá em casa o amor é falado, minha mãe deixa claro que a primeira pessoa que ela pensa ao acordar sou eu e meu irmão, ela fala conosco do bom dia ao boa noite. E quando a gente está perto, ela faz questão de nos beijar e abraçar, era até uma coisa que eu não gostava quando era mais jovem, mas hoje faço a mesma coisa com meu filho, peguei isso como herança pra mim.’’ Marcela, filha de Maria José.

Estagiária Livia Mendonça com sua mãe, Renata Mendonça | Foto: Arquivo pessoal

"Existiria verdade, verdade que ninguém vê, se todos fossem no mundo, iguais a você". Ah se todos fossem no mundo iguais a ela! Minha mãe é colo, cuidado, afeto e bondade. É a certeza de ombro amigo e porto seguro pra sempre. Ela me apoia, incentiva, enaltece, inspira e me faz querer ser melhor a cada dia.’’ Lívia Mendonça, filha de Renata Mendonça

Jornalista Cyntia Fonseca com sua mãe Tânia Maria | Foto: Arquivo pessoal

‘’Minha mãe é o pilar da família e minha principal inspiração. Sempre a enxerguei como alguém muito forte, que me amaria incondicionalmente e me protegeria de tudo e qualquer coisa. E assim foi, desde sempre. A gente se fala todos os dias, quase todo fim de semana estou na casa dela, os melhores passeios são aqueles em que ela está. Ela demonstra o amor por mim nos detalhes, no cuidado e principalmente no apoio, mesmo nas horas mais críticas. Não lembro de um momento em que ela não esteve comigo, da infância até agora, depois de tornar-se avó, por sinal uma vó muito coruja.’’ Cyntia Fonseca, filha de Tânia Maria de Oliveira Fonseca.

A jornalista Renata Sena com sua mãe, Rosemary dos Santos | Foto: Arquivo pessoal

"Eu percebo o amor da minha mãe através do cuidado. Ela faz pequenas coisas ao longo do dia que são a tradução do amor. Mas, na nossa relação a frase 'Eu te amo' é comum e rotineira. A gente demonstra amor com atos e com fala. E é assim que estou criando meu filho, único neto dela". Renata Sena, filha de Rosemary dos Santos.

Estagiária Sofia Miranda com sua mãe de criação, Suely dos Santos | Foto: Arquivo pessoal

‘’A minha tia avó é quem preenche o papel de mãe na minha vida. Foi ela quem me ensinou que maternidade vai além do laço sanguíneo e que mãe é quem cria. Embora não seja através do ‘’eu te amo’’ dito a forma dela demonstrar amor por mim, é através dos áudios que ela me manda todos os dias de manhã me desejando um bom dia que ela traduz o amor que sente. É através das coisas gostosas que ela compra só porque sabe que eu estou indo para casa e principalmente através da ternura que ela me proporciona quando acredita em mim nos momentos que nem eu acredito. Quando me ensina a ter força para ir atrás do que eu quero ao mesmo tempo que me ensina que eu posso desacelerar.’’ Sofia Miranda, sobrinha neta e filha de Suely dos Santos

Estagiária Glaucia com sua mãe, Esmeraldina Rabelo | Foto: Arquivo pessoal

''Como minha mãe assiste TV o dia todo, ela sabe de todas as notícias do Brasil e do mundo. Quando eu contei que estava estagiando no Jornal, curtiu muito. Toda dia me perguntava sobre o que eu escrevi, além de me mandar pautas para as novas reportagens.'' Glaucia Rabelo, filha de Esmeraldina Rabelo

Estagiário Lucas Luciano com sua mãe, Divânia | Foto: Divulgação

‘’Minha mãe demonstra o amor por mim com pequenos gestos. Eu lembro que desde pequeno ela tinha o hábito de preparar o almoço antes das 11h, só para ter certeza que estaria pronto no horário que eu e meus irmãos íamos para a escola. Sei que parece simples, mas ali eu soube que tinha alguém que sempre me colocaria como prioridade, não importava o que acontecesse. Com ela, aprendi que o amor não mora só nas grandes demonstrações e excessividades. Não. O amor real está no "leva o guarda-chuva que vai chover", "a comida tá pronta" e até no "eu avisei" no fim de cada conversa. Não trocaria esses momentos por nada na vida.’’ Lucas Luciano, filho de Divânia



Felipe Galeno e sua mãe, Alda Galeno. Felipe é repórter trainee | Foto: Arquivo pessoal

‘’A minha mãe faz questão de falar todo dia e para todo mundo que os filhos são a paixão da vida dela, sempre foi muito de procurar abraçar mas também sempre demonstrou isso com gestos, com ações mesmo e presença, seja fazendo uma comida que a gente gosta, seja sacrificando demandas de trabalho ou o próprio sono quando um dos filhos fica doente, por exemplo. Com ela aprendi a confiar e a ser confiável, a cuidar e ser cuidado. Até a falar e escrever foi um tanto com ela que aprendi. Aprendi a ser filho, a ser amigo, a ser humano. Aprendi e aprendo um tanto sobre o que é amor. Hoje e sempre, minha gratidão por ela não tem fim.’’ Felipe Galeno, filho de Alda Galeno

Fotógrafa Layla Mussi e sua mãe, Eliane França | Foto: Arquivo pessoal

‘’Minha mãe não é muito de demonstrar o amor dela com palavras, mas sim com atitudes. E dessa forma ela consegue demonstrar a preocupação, o amparo, os conselhos, o incentivo... E é assim que eu vejo que o amor dela por mim é maior que tudo.’’ Layla Mussi, filha de Eliane França

Jornalista e músico Sérgio Martins com sua mãe, Eunice de Castro. | Foto: Arquivo pessoal

‘’Eu devo tudo o que eu sou a ela. Ela me transmite amor, alegria e ensinamentos até hoje como a educadora que é. Ela está sempre presente na minha vida. Ela é mãe minha e do meu irmão e transmite os valores de carinho, amor e companheirismo desde que a gente nasceu e até hoje é a mesma pessoa. Ela tem 83 anos e continua sendo uma grande mãe.’’ Sergio Martins, filho de Eunice de Castro

"Infelizmente não tenho mais minha mãe em vida. Mas o legado que ela deixou foi de amor incondicional. Era um exemplo de carinho e afeto". Kiko Charret, filho de Naides Charret

‘’Tem aquelas cinco linguagens de amor, né? Eu acho que minha mãe é atos de serviço. Quando eu estou com fome, ela vai lá e faz alguma coisa, às vezes ela está cansada mas mesmo assim ela faz. Ela não tem tanto hábito de falar, porque também foi criada assim, mas na nossa família tem muito aquilo de se prontificar a ajudar. Minha mãe demonstra dessa forma, às vezes estou precisando de alguma coisa e ela se desdobra e se vira em trinta pra fazer para mim e para meu irmão.’’ Lara Neves, filha de Gilmara de Oliveira

*Estagiária sob supervisão de Marcela Freitas