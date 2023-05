Sob protestos de educadores, clínica da família é inaugurada no Fonseca

O Módulo Médico de Família Raul Carlos Pareto Jr. foi inaugurado pela Prefeitura de Niterói, na manhã desta quinta-feira (11), no bairro do Fonseca, sob protesto de profissionais da educação municipal.

A unidade do Programa Médico de Família (PMF) foi reformada e entregue oficialmente durante o evento que contou com a presença do Prefeito Axel Grael e da Ministra da Saúde, Nísia Trindade. O ex-prefeito e atual secretário Executivo de Niterói, Rodrigo Neves, e a secretária municipal de Saúde, Anamaria Schneider, também estiveram presentes.

A clínica, que fica ao lado da UPA do bairro, existe desde 2011, mas ficou temporariamente desativada. Durante as obras, a população passou a ser atendida em outras duas unidades de saúde.

Na cerimônia, Nísia celebrou a inauguração e disse que sente orgulho de Niterói. “O mundo hoje discute um tratado para futuras emergências em saúde. Qual o segredo desse trabalho? O primeiro é mobilizar a comunidade científica para respostas, mas saber que as respostas não são únicas, elas envolvem muitos fatores. E aqui em Niterói houve o cuidado epidemiológico e houve proteção social. Niterói, como eu disse, é um exemplo em vários programas", celebrou.

Ministra elogiou trabalho feito em Niterói e colocou a cidade como "exemplo em vários programas" | Foto: Lucas Benevides/Prefeitura de Niterói

Axel também aproveitou a ocasião para prometer mais ações no setor da saúde com o plano de projeto relacionadas ao aniversário de 405 anos da cidade. "Na área da saúde, teremos a implantação de novas unidades, a recuperação de praticamente todas as unidades do médico de família, modernização e digitalização de todos os nossos procedimentos. Quero ressaltar que prezamos muito essa relação institucional porque quando as instituições trabalham juntas o resultado é muito melhor e quando as instituições disputam, quem perde é a população”, destacou.

No módulo, são acompanhados moradores das regiões do Bernardino, Castro Alves, São José e Sem Terra. Até o momento, são cerca de 5 mil cidadãos cadastrados de quase 2 mil famílias.

As três equipes de saúde da família e uma equipe de saúde bucal prestam serviços de consultas médicas, de enfermagem, odontológicas e multiprofissionais (programadas e espontâneas); fazem visitas domiciliares e territoriais; prestam atendimentos domiciliares; realizam ações de vigilância, promoção e atenção à saúde. Procedimentos de apoio diagnóstico e terapêutico, procedimentos médicos-cirúrgicos, manejo das situações de urgência e encaminhamentos para a atenção especializada também fazem parte da carteira de serviços da clínica.

Protesto de educadores

Um pouco antes da chegada das autoridades, profissionais da educação do município iniciaram um protesto em frente à clínica. Com apitos e carro de som, professoras e cozinheiras reivindicavam mais escolas e melhorias nas condições de trabalho.



Algumas das solicitações das trabalhadoras envolvem a mudança da nomenclatura de ‘merendeiras’ para ‘cozinheiras escolares’, a redução da jornada de trabalho de 40h para 30h semanais e a abertura de novos concursos públicos.

Educadores foram até o local para protestar por melhorias Filipe Aguiar

Autor: Filipe Aguiar

Outro pedido realizado na manifestação é a respeito da melhoria na acessibilidade das escolas. Segundo a representante do Sepe Niterói, Sara Busquet, as professoras estão sobrecarregadas e as necessidades dos alunos com deficiência não estão sendo devidamente atendidas.

Serviço:

PMF do Bernardino - Módulo Médico de Família Raul Carlos Pareto Jr.

Endereço: Rua Sá Barreto, nº 107 - Fonseca - ao lado da UPA

Funcionamento: De segunda a sexta (menos quarta): das 8h às 17h | quarta-feira: 8h às 12h | sábado e domingo: fechado

Tel.: 99219-5533