Motociclista morre após ser atropelado por veículo em alta velocidade no Cubango; veja vídeo

Foi sepultado na tarde desta quarta-feira (10/05) um motociclista de 19 anos, que morreu após ter sido atropelado por um veículo em alta velocidade no Cubango, em Niterói.

O jovem Arnael dos Santos foi atingido na Rua 22 de Novembro, durante a madrugada do domingo (07/05), depois de parar para tentar resolver um problema na motocicleta que pilotava. Imagens de uma câmera de segurança no local capturam o momento em que o rapaz é arrastado pelo carro. Confira o registro:

null Reprodução

Autor: Reprodução

A família da vítima contou a OSG que o condutor do veículo seguiu sem prestar socorro ao jovem, que não resistiu aos ferimentos e foi enterrado no Cemitério do Maruí, no Barreto. Os familiares chegaram a divulgar imagens de Arnael nas redes sociais buscando pelo paradeiro do jovem. Na última terça (09/05), porém, eles reconheceram o corpo do jovem, que estava na unidade do Instituto Médico Legal (IML) na região.

"A gente quer descobrir a placa do carro para saber quem fez isso. Ele atropelou e seguiu, deixou uma família sofrendo aqui agora. Meu sobrinho nunca fez mal a ninguém", lamentou Janete Silva, tia de Arnael. Nas redes, a família pede por justiça e segue buscando informações a respeito do motorista do carro. Eles levaram a ocorrência para a 78ª DP (Fonseca), que está investigando o caso.