MPF cobra Flamengo pela remoção de memorial de ex-atleta assassinado na Ditadura

O Ministério Público Federal (MPF) anunciou na última segunda-feira (7) que solicitou ao Flamengo um prazo de 10 dias para prestar esclarecimentos sobre a placa perdida em homenagem a Stuart Angel, ex-remador do clube assassinado pela ditadura em 1971 no Galeão.

O memorial dedicado aos Direitos Humanos, composto por uma placa de bronze e uma estrutura de artes plásticas, foi removido da sede do remo rubro-negro, localizada na Lagoa, Zona Sul da cidade, durante os Jogos Olímpicos de 2016.

A iniciativa de cobrar explicações do Flamengo foi tomada pelos procuradores regionais dos Direitos do Cidadão Jaime Mitropoulos, Julio José Araujo Junior e Aline Caixeta. Até o momento desta reportagem, o clube não havia se pronunciado em resposta ao contato feito pelo ge.

O memorial em questão foi instalado em 2010 como resultado de uma parceria entre o clube e a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. A remoção do memorial despertou a preocupação dos procuradores, que estão empenhados em garantir o direito das futuras gerações de conhecerem as violações sistemáticas dos Direitos Humanos cometidas pelo Estado. A intenção é prevenir, inibir ou, pelo menos, reduzir as chances de repetição dessas violações no futuro, aprendendo com os erros do passado.

Em comunicado, o Ministério Público Federal ressaltou a importância de preservar o memorial como uma forma de conscientização e alerta sobre as violações dos Direitos Humanos. A remoção do monumento gerou preocupação na instituição, que busca assegurar que a história não seja apagada e que os atos cometidos no passado não se repitam.