Lula decreta luto oficial de três dias pela morte de Rita Lee

O presidente Lula decretou, nesta terça-feira (9), luto oficial de três dias pela morte da cantora de rock Rita Lee.

A cantora e compositora morreu na noite desta segunda feira (08), em São Paulo, após lutar desde 2021 contra um câncer no pulmão. Ela deixa marido, filhos e netos.

"Rita ajudou a transformar a música brasileira com sua criatividade e ousadia. Não poupava nada nem ninguém com o seu humor e eloquência. Enfrentou o machismo na vida e na música e inspirou gerações de mulheres no rock e na arte.", escreveu o presidente em suas redes sociais.

Além do hasteamento da bandeira em meio mastro em prédios públicos, Rita Lee recebeu homenagens nas redes sociais por famosos e familiares.

"É tarde, já vou indo. Preciso ir embora, até amanhã…", escreveu Roberto Carvalho, seu marido, na legenda de uma foto da artista.

Preta Gil também publicou uma mensagem falando sobre Rita. "Eu tive o privilégio de conviver com minha ídola, com minha musa, desde a minha infância até a vida adulta, cantamos juntas, rimos juntas, um grande presente!!!!", escreveu a cantora.

Através de uma publicação do Instagram, quem também deixou uma homenagem para a rainha do rock foi a cantora Pitty. "Guardo com carinho todas as resenhas, os papos, as lições, a inspiração e a graça. Viaje bem, meu amor".