Prefeitura de Niterói faz recapeamento em diversas vias da cidade

A Prefeitura de Niterói segue recapeando vias em todas as regiões da cidade. Equipes da Diretoria de Pavimentação e Reparos (DPR) da Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento (Emusa) iniciaram, esta semana, melhorias na Avenida Central, em Itaipu, Região Oceânica, no trecho entre a rotatória do Engenho do Mato e a do Posto Monza.



Serão duas frentes de trabalho simultâneas: fresagem e aplicação de massa asfáltica. A Avenida Central possui 3,6 km de extensão e a expectativa é concluir o trabalho em um mês. O serviço acontece durante a madrugada para evitar transtornos no trânsito.



“Estamos trabalhando para melhorar as condições em ruas de vários bairros, além de nivelar bueiros e melhorar a sinalização. Todas essas ações ajudam a melhorar a segurança do tráfego, não só para os motoristas, mas também para pedestres e ciclistas. A previsão de investimento para recapeamento esse ano é de cerca de R$ 40 milhões”, afirmou o prefeito de Niterói, Axel Grael.



O ex-prefeito e atual secretário Executivo, Rodrigo Neves, destacou os investimentos realizados pela Prefeitura na Região Oceânica nos últimos anos, como o túnel Charitas-Cafubá.



“Olhamos para a Região Oceânica com muito carinho. É uma região muito importante para a cidade. A Avenida Central tem um fluxo muito grande de veículos e, por isso, estamos fazendo as intervenções a partir das 22h para não atrapalhar o tráfego”, contou.



O secretário da Regional Oceânica, Binho Guimarães, ressalta que as melhorias fazem parte das intervenções que a Prefeitura tem realizado na Região.



“As obras de urbanização dos bairros Maravista, Serra Grande, Engenho do Mato e Avenida Central fazem parte de uma sequência de intervenções que a prefeitura tem realizado buscando trazer mais qualidade de vida para a população da Região Oceânica. Em breve, teremos a conclusão das obras de recapeamento da Avenida Central, importante via que recebe uma quantidade enorme de carros diariamente. Sem dúvidas estamos caminhando para uma Região Oceânica cada vez melhor”, disse.



As obras de recapeamento também prosseguem em bairros como São Domingos, Centro, Gragoatá e Icaraí. Os trabalhos acontecem no Parque Esportivo da Concha Acústica, na Avenida Visconde do Branco, na Rua Alexandre Moura e na Rua Coronel Tamarindo.



Em Icaraí, foi concluído, recentemente, o recapeamento das ruas Dr. Paulo César, Doutor Carlos Halfeld, Rua Nóbrega e Avenida Sete de Setembro.