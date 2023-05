Ecoponte realiza blitz educativa após a praça de pedágio nesta quarta-feira (10)

A concessionária Ecoponte realizará, nesta quarta-feira (10), uma blitz educativa em parceria com o Detran-RJ, a Polícia Rodoviária Federal, a Fundação do Câncer, Sest Senat, Operação Lei Seca e a Prefeitura de Niterói, com o objetivo de conscientizar os usuários da Ponte Rio-Niterói sobre atitudes que promovem um trânsito mais seguro para todos. A ação contará com a presença do Diretor Superintende da Ecoponte, Julio Amorim, do Secretário Nacional de Trânsito, Adrualdo Catão e do Presidente do Detran RJ, Adolfo Konder.

A atividade faz parte da programação da concessionária durante o Maio Amarelo, que em 2023 comemora 10 anos e convida os usuários a refletirem sobre o respeito e responsabilidade no trânsito. Com o tema “No trânsito, escolha vida”, as ações esse ano trazem iniciativas para os mais diversos usuários da rodovia, como motociclistas, motoristas de veículos de passeio, ônibus e caminhoneiros.

Além da conscientização que será realizada pelos órgãos presentes, a equipe de educação do Detran usará óculos de realidade aumentada que simulam efeitos de embriaguez, sono e uso de drogas para alertar os motoristas.

A Ecoponte orienta que o usuário siga instruções básicas antes de sair de casa e na estrada, como revisar itens do veículo, respeitar o limite de velocidade, não trafegar no corredor e usar sempre o cinto de segurança.

Serviço

Blitz Educativa Maio Amarelo

Data: 10/05

Local: Após a praça de pedágio, sentido Niterói

Horário: 9h