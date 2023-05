Itaboraí pode receber o título de " Terra da Laranja"

O projeto de Lei para conceder a cidade de Itaboraí o título de Terra da Laranja, é do deputado Guilherme Delaroli - Foto: Divulgação

O projeto de Lei 847/2023, do deputado Guilherme Delaroli, está tramitando na Alerj para conceder a cidade de Itaboraí o título de " Terra da Laranja". O título é em homenagem aos produtores que fizeram a cidade se tornar o maior produtor de laranja do Estado do Rio de Janeiro.

No início da década de 60, a laranja era o principal produto agrícola da cidade, sendo responsável por aproximadamente 42% do total de toda a produção do Estado.

A produção agrícola da região , que ocorreu dos anos 20 até a década de 80, é imortalizada na letra do hino oficial do município de Itaboraí, tão importante foi sua contribuição para a economia do Estado.