Antônia Fontenelle é condenada a indenizar os 'irmão Neto' por ter feito acusação de pedofilia

A atriz e influencer Antônia Fontenelle foi condenada, pela 7ª Vara Cível do Rio, a pagar aos irmãos Felipe Neto e Lucas Neto mais de R$ 100 mil em danos morais. A atriz fez um vídeo, em 2020, em que acusava os dois irmãos de pedofilia, baseado em trechos de seus vídeos do YouTube.

De acordo com a sentença do juiz Samuel de Lemos Pereira, "as falas de Felipe e Lucas foram retiradas do contexto". Com a condenação, ela é obrigada a pagar R$ 50 mil para cada réu, mais o valor acrescido de correção monetária e os honorários advocatícios. Além disso, a atriz deverá publicar uma retratação no canal do YouTube.

Fontenelle ainda pode recorrer da decisão.