Clínicas em São Gonçalo estão na reta final de obras

Mais três clínicas estão em fase final das obras em São Gonçalo. Colubandê, Neves e Boa Vista vão ganhar novas unidades, ampliando consultas e exames. Os espaços serão inaugurado nos próximos dias.

A USF José Bruno Neto, no Boa Vista, na Rua Veríssimo de Souza, já recebeu pintura em todo interior e exterior, a fachada já foi instalada, os equipamentos e mobílias estão sendo organizados para que o espaço possa ser aberto aos gonçalenses.

A unidade vai atender aos pacientes dos atuais postos de saúde do bairro Boa Vista: José Bruno Neto e Jair Arantes da Cruz, um total de 12 mil pessoas. Esta é mais uma obra que estava parada há mais de seis anos, só tinha a fundação e foi reativada no governo do Capitão Nelson, que refez todo o prédio.

A nova unidade terá quatro consultórios, dois consultórios ginecológicos, dois consultórios odontológicos, salas de vacina, inalação, curativo, procedimentos, coleta de sangue, multiuso, estoque, farmácia, fisioterapia, administração, recepção e duas de espera, uma em cada andar.

O novo Posto de Atendimento Médico (PAM) de Neves está recebendo alguns ajustes finais para que possa iniciar os atendimentos. A instalação dos pisos já foi finalizada e a mobília do segundo andar já está montada. Atualmente, falta finalizar a montagem da caixa d’água que vai abastecer a unidade.

O novo prédio conta com onze consultórios – três no primeiro piso, incluindo um odontológico – e oito no piso superior. O equipamento vai dobrar a capacidade de atendimento do atual PAM Neves, além de oferecer novos serviços – como os exames de ultrassonografia e odontologia.

Já a Clínica Gonçalense do Colubandê está em fase bem avançada nas obras. Quem passa pela Avenida José Mendonça de Campos, no bairro Colubandê, já pode ver a Clínica quase pronta. O local vai atender a pacientes de dois postos já existentes no bairro, somando cerca de cerca de 32 mil pessoas realizando consultas e exames por mês.

A unidade terá recepção ampla com sala de espera, 16 consultórios, além de consultórios multifuncionais, seis consultórios odontológicos, salas de procedimentos e curativos, imunização, inalação, fisioterapia de baixa complexidade, área livre para a prática de atividades físicas, sala multiuso para capacitações de educação permanente, acolhimento, coleta laboratorial, estoque e esterilização.