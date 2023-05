Alunas de Niterói vão à feira de ciências nos EUA para apresentar projeto de engenharia

Alunas foram recebidas no gabinete do prefeito na última segunda (08) - Foto: Lucas Benevides/Prefeitura de Niterói

Duas alunas da Faetec de Niterói vão viajar para Dallas, no Texas, para apresentar um projeto de engenharia no International Science and Engineering Fair (Isef), uma feira internacional de ciências realizada anualmente nos nos Estados Unidos.

Rebeca Apolinário Goulart e Eloah Marvila Padrone, estudantes da Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec), desenvolveram um dispositivo eletrônico para ajudar a corrigir a síndrome do pé caído. Com o projeto, elas venceram a 37ª Mostra Internacional de Ciência e Tecnologia (Mostratec) e garantiram a chance de ir ao evento no exterior.

"Nossa ideia veio de uma pessoa conhecida que tinha lesionado um dos pés e talvez precisasse fazer uma cirurgia e então pensamos em fazer algo ligado aos membros inferiores. Pensamos em fazer algo para ajudar essas pessoas a andarem melhor. Fomos convidados para assistir uma aula sobre marcha na UFRJ que em nada tinha a ver com nosso projeto, mas nos deram ideias sobre outras doenças e uma delas foi a síndrome do pé caído. Depois de pesquisarmos muito chegamos à conclusão que faríamos algo para ajudar sobre isso", contou Rebeca.

A estudante é beneficiária do programa municipal Poupança Escola. Na última segunda-feira (08/05), ela e a colega de estudos foram recebidas no gabinete do prefeito Axel Grael.



"Estou muito feliz de ver a repercussão e o sucesso desse trabalho. É preciso identificar e dar oportunidade aos talentos. Se você não tem um estímulo, a oportunidade passa e você não percebe. O Poupança Escola é uma medida importante contra evasão e de estímulo para os jovens. Nosso objetivo é motivar. Sempre falo que a gente precisa trabalhar a ambição dos jovens, no sentido de almejar e conquistar caminhos pela frente porque muitas vezes, diante de dificuldades, alguns sonhos parecem uma realidade distante e difícil, mas é importante manter a ambição viva e entender que é possível”, contou o prefeito.