Ex-vereador Gabriel Monteiro pode ser investigado por tortura

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) quer que o ex-vereador Gabriel Monteiro e a sua equipe sejam investigados por um possível crime de tortura contra um caminhoneiro em 2021. A solicitação de abertura de inquérito foi entregue à Justiça.

O caso ocorreu em junho de 2021, quando o caminhoneiro teria sido agredido e ameaçado de morte por Monteiro e sua equipe, em Copacabana. Segundo o motorista, ele foi acusado pelo político de transportar material de contravenção.

Gabriel Monteiro disse, em depoimento, que também havia sido ameaçado e agredido pelo caminhoneiro e que teria ido checar uma denúncia sobre um bingo clandestino, o que o motorista nega.

Por conta do pedido do MP, o caso foi transferido do Juizado Especial Criminal para a 5ª Vara Criminal, pois deixaria de ser lesão corporal para ser tratada como tortura, um tipo de crime mais grave.

O ex-PM e ex-vereador está na prisão desde novembro do ano passado por conta de uma acusação de estupro contra uma mulher. Ele nega o crime.