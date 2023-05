Dia das Mães: São Gonçalo recebe Expo Flores e Plantas

A feira acontecerá no Jardim Boulevard, durante o funcionamento do shopping e a visitação é gratuita - Foto: Divulgação

Entre os dias 10 e 14 de maio, o Partage Shopping São Gonçalo estará florido, perfumado e cheio de vida. Faltando poucos dias para comemorar o Dia das Mães, os apaixonados por plantas, flores e pelo verde vão poder aproveitar a Expo Flores e Plantas para apreciar as diversas espécies e levar para casa um presente especial. O evento é em parceria com o Sítio Carvalho Plantas, localizado em Niterói.

Além da exposição e consultoria nos cuidados com os jardins, dezenas de orquídeas também estarão disponíveis para venda com descontos. O evento vai reunir as mais usuais e variadas espécies de orquídeas e plantas ornamentais floridas, além de suculentas, cachepôs, adubos, substratos e acessórios para o cultivo das plantas.

A feira acontecerá no Jardim Boulevard, durante o funcionamento do shopping e a visitação é gratuita.

"O Dia das Mães é uma ótima oportunidade de declarar o amor com flores. As orquídeas estão no topo das vendas, seguido de outras espécies que florescem bem ao longo do ano e que diferente das flores de corte, como as rosas, terão durabilidade e beleza por muitos anos. Todos os presentes de uma forma ou outra ficam velhos, obsoletos, perdem a função, as plantas vivas ficam novas todos os dias, porque sempre têm novas brotações, novas flores e se renovam a cada dia. Quem presenteia está sempre sendo lembrado", comenta Nei Carvalho, um dos sócios do Sítio Carvalho Plantas.

Serviço: Feira de Orquídeas no Shopping Partage

Datas: 10 a 14 de maio

Horário: De acordo com funcionamento do shopping

Local: Jardim Boulevard

Visitação gratuita

Endereço: Avenida Presidente Kennedy, 425 - Centro, São Gonçalo – RJ

Mais informações: https://www.partagesaogoncalo.com.br/ ou @partagesaogoncalo